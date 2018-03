Bio je lik u Simpsonima, tješio je čak i fanove One Directiona

Britanski teoretski fizičar Stephen Hawking preminuo je danas u 77. godini u svom domu u Cambridgeu. Bolovao je od amiotrofične lateralne skleroze (ASL), a liječnici su mu još 1963. predvidjeli samo dvije godine života.

- Održali su me rad i smisao za humor - rekao je svojedobno Hawking.

Kroz svoja pojavljivanja u crtićima, pjesmama, serijama i filmovima, Hawking je sebe, svoj rad i razmišljanja približio i 'običnom' čovjeku. Šira javnost zavoljela je upravo njegov smisao za humor, britki jezik i inspirativna razmišljanja o životu.

Oduvijek je bio obožavatelj Simpsona

Animiranu seriju nazivao je najboljom stvari na američkoj televiziji, a autoru Simpsona Mattu Groeningu dopustio je da ga nacrta kao lika koji se pojavio nekoliko puta.

- Mislim da me ljudi prepoznaju po Simpsona jednako kao po znanosti - rekao je Hawking jednom.

Autori Simpsona znanstvenikovim su invalidskim kolicima dodali mnoge sprave i dodatke, uključujući i boksačku rukavicu koja iskače na pritisak gumba.

- Nemam tako dobro opremljena kolica, a i da imam, nadam se da ne bi koristio boksačku rukavicu, iako sam nekad u velikom iskušenju - komentirao je astrofizičar.

Teorija svega

Britanski glumac Eddie Redmayne (36) utjelovio je 2014. Stephena u adaptaciji memoara Hawkingove prve supruge Jane Wilde. To je bio rijetki uvid u znanstvenikov ljubavni život, ali i u doba prije no što mu u 22. godini dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ASL).

Iz filma mnogi i pamte inspirativnu Hawkingovu misao.

'Koliko god se život činio teškim, uvijek postoji nešto što možete napraviti i u čemu možete uspjeti. Dok ima života, ima i nade.'

Redmayne je za ulogu popularnog astrofizičara dobio Oscara. Hawking mu je poručio da je jako ponosan na njega.

U 'Futurami' je izumio gravitaciju

U crtanoj znanstveno-fantastičnoj seriji istog autora kao i 'The Simpsons', Hawking je također bio gostujući lik koji je cijelo vrijeme morao odgovarati na pitanje 'je li on izumitelj gravitacije'.

Sheldon se zbog njega srušio u nesvijest

U humorističnoj seriji 'Teorija velikog praska', Sheldon (Jim Parsons) napokon je dobio priliku upoznati svog uzora. Hawking je u seriji glumio samog sebe. Sheldon mu je na uvid doveo svoj znanstveni rad.

- Velika mi je čast napokon vas upoznati - rekao je Sheldon.

- Znam - odgovorio mu je Hawking.

U sceni, Hawking je Sheldonu u radu pronašao matematičku pogrešku zbog koje se Sheldon onesvijestio.

- Super, još jedan koji voli padati u nesvijesti - komentirao je znanstvenik.

Tješio obožavateljice One Directiona

Kada je Zayn Malik napustio planetarno popularni boy bend, Hawkinga je netko upitao kakav je utjecaj tog događaja na svemir.

- Jednom kada se pronađe dokaz da postoje paralelni svemiri, u jednom od njih će Zayn biti u One Directionu - odgovorio je duhoviti znanstvenik.

Rock zvijezda

Hawkingov je legendarnim psihodeličnom bendu Pink Floyd posudio glas za pjesmu 'Talkin Hawkin' s njihovog posljednjeg albuma iz 2014., 'The Endless River'. Znanstvenikov glas pojavljuje se i u pjesmi 'Keep Talking' iz 1994., koja se nalazi na albumu 'The Division Bell'.