'Bio je predator pedofil koji je zlostavljao na desetke djece'

Sve je više optužbi na račun Michaela Jacksona, sve više ljudi javlja se s potresnim svjedočanstvima i sve više nepobitnih činjenica izlazi na površinu.

Pjevačka zvijezda Michael Jackson preminuo je prije točno deset godina zbog trovanja lijekom koji mu je propisan nakon što je pretrpio srčani udar. Iako je od njegove smrti prošlo cijelo desetljeće, interes javnosti za njegov lik i djelo ne jenjava. Početkom godine izašao je dokumentarni film ‘Napuštajući Neverland’ koji prati priču Jamesa Safechucka (41) i Wadea Robsona (36). Oni tvrde da ih je Jackson seksualno zlostavljao, a u filmu su otkrili brojne prljave i mračne tajne nekadašnje pop zvijezde. Njihove stravične priče potvrdila je i bivša pomoćnica na Jacksonovom imanju.

Foto: Screenshoot/Youtube

- Bio je predator pedofil koji je zlostavljao desetke djece, snimao susrete s njima te video snimke čuvao u tajnoj knjižici skrivenoj na ranču Neverland - rekla je.

Na Jacksonovom prostranom imanju postojale su brojne tematske prostorije u kojima se družio s djecom, poput ružičaste, željezničke i vojničke soba. Iako je on za sebe tvrdio da se samo voli družiti s djecom, i prije izlaska samog dokumentarca, godinama se šuškalo kako se na ranču Neverland odvijaju pedofilske igrice. Jackson je godinama prijateljevao s Macaulay Culkinom, zvijezdom filma ‘Sam u kući’. Mnogi su nagađali kako je i Culkin jedna od Jacksonovih žrtava, no mladi glumac to je oduvijek nijekao i svima govorio da su gajili smo predivno prijateljstvo.

Foto: Profimedia

Ipak, čak su i članovi Jacksonove obitelji optuživali Michaela za pedofilske sklonosti i zlostavljanje.

- Michael Jackson je moj brat, ali ne mogu i neću biti tiha sudionica u njegovim zločinima protiv malene nevine djece. Ako budem šutjela, to znači da sam na njegovoj strani i da umanjujem žrtvu te djece, što je pogrešno - rekla je La Toya Jackson (63) prije 22 godine za MTV, nakon što su počele kružiti priče da je pjevač pedofil. Iako su bili bliski prijatelji, protiv pjevača je istupila i boksačka zvijezda Mike Tyson.

Foto: Facebook

- Michael je imao takvu reputaciju. Imam dijete od osam godina i nikada mu ne bih dopustio da se druži s Michaelom ili da ide u njegovu kuću - rekao je jednom prilikom Tyson.

Osim optužni za pedofiliju, Jackson je zgražanje javnosti izazvao i kada je 2002. svojeg sina, tada bebu, prebacio preko balkona četvrtom katu u berlinskoj hotelskoj sobi i pustio ga da visi. Jackson je iza sebe ostavio milijarde kuna nasljedstva. Većinu je ostavio djeci, a ostatak dao mami Katherine i u humanitarne svrhe.

Foto: JOSHUA LOTT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ostalim članovima obitelji i dvjema bivšim suprugama nije ostavio ništa.