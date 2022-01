Princ Andrew (61), treće dijete kraljice Elizabete (95) i princa Philipa, nedavno je ostao bez svojih vojnih titula. Naime, u tijeku je suđenje u New Yorku, u kojem Virginia Giuffre (31) optužuje vojvodu od Yorka da ju je kao 17-godišnjakinju silovao dok je bila u ropstvu pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Andrew i Buckinghamska palača više puta su demantirali optužbe, a nakon zabrinjavajućeg televizijskog intervjua o tom pitanju 2019. princ je odstupio s kraljevskih dužnosti. Iako je ovaj skandal okončao njegovu kraljevsku karijeru, uz njegovo se ime već neko vrijeme vežu različite kontroverze.

Strani mediji su ga više puta nazvali 'Princem skandala' i 'najkontroverznijim članom kraljevske obitelji'. U prošlosti nerijetko šokirao obitelj i javnost svojim izborima, poput odluke da se oženi Sarom Ferguson nakon manje od godinu dana veze.

Međutim, nije oduvijek bilo tako. Tako se u jednoj epizodi hit-serije 'Kruna' navodi da je upravo Andrew bio kraljičino omiljeno dijete, a toj tvrdnji u prilog idu brojni primjeri iz stvarnog života kraljevske obitelji.

Naime, rođen je 12 godina nakon svog najstarijeg brata i sestre, a nakon što je došao na svijet kraljica je odlučila uzeti pauzu od svojih kraljevskih dužnosti. U njegovim mladim danima, vojvodu od Yorka svi su obožavali.

Krenuo je drugačijim putem od svog starijeg brata. Umjesto upisa na fakultet, pridružio se Kraljevskoj mornarici. Sudjelovao je i u ratu na Falklandskim otocima 1982., kada je Britanija preuzela Falklandsko otočje od argentinske kontrole, i mnogi su ga smatrali ratnim herojem.

Princ se 1986. ponovno počeo družiti sa svojim prijateljicom iz djetinjstva Sarom Ferguson, a u veljači sljedeće godine već ju je zaprosio, iako mu to tada tehnički nije bilo dopušteno. I samu Saru je uhvatio nespremnu, te mu je poručila da joj iduće jutro može reći da je to sve jedna velika šala. Međutim, princ ju je tada ponovno zaprosio, a ona je pristala. Vijest su morali tajiti jer kraljica tada još nije odobrila zaruke.

Saru i Andrewu tada su mnogi smatrali 'it parom' kasnih osamdesetih. Samo pet mjeseci nakon što je dobio majčino dopuštenje, Andrew je oženio Ferguson. U Londonu je uoči njihova vjenčanja zavladala fascinacija mladim parom, tzv. 'Fergie Fever', a The New York Times je izvijestio da je kraljica bila zadovoljna Andrewovim izborom 'nakon nekih njegovih ranijih pokušaja'.

Međutim, njihova sreća nije dugo trajala. Šest godina kasnije Andrew je opet došao na naslovnice novina, ovoga puta zbog razvoda.

Iako su se prije njega rastali mnogi članovi kraljevske obitelji, uključujući Charlesa i pokojnu princezu Dianu, Andrewov razvod je u to doba još uvijek bio poprilični tabu. Bivši supružnici Sarah i Andrew ostali su u prijateljskim odnosima, a mnogi su predviđali da će se kad tad pomiriti.

- Iako nismo par, zaista vjerujemo jedno u drugo. Yorkovi su ujedinjena obitelj. Pokazali smo to - rekla je Sarah za Daily Mail 2018. godine. Andrewu je rodila dvije kćeri - princezu Beatrice i princezu Eugenie. Njihov blizak odnos nisu poljuljale ni vijesti o prinčevoj povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i optužbe za iskorištavanje maloljetnice 2019. godine.

- Eugenie i Beatrice su stvarno uznemirene. Vjeruju da je njihov otac napravio ogromnu pogrešku u prosudbi što se ikad povezao s Jeffreyjem Epsteinom. Oslanjaju se jedna na drugu i pružaju podršku svom tati - rekao je izvor za Us Weekly u prosincu 2019., nakon što se Andrew povukao s kraljevskih dužnosti usred kontroverze.

Međutim, mnogi su kritizirali što kraljica nije dovoljno reagirala nakon što su Andrewa počeli povezivati s Epsteinom. Politička novinarka Rosa Prince početkom 2020. je zaključila da je kraljica tako naštetila ugledu kraljevske obitelji.

- U svojih skoro sedam desetljeća na prijestolju, engleska kraljica rijetko je posustala u osjećaju dužnosti ili napravila ozbiljan pogrešan korak. Ona sada čini oboje - izjavila je Prince, te dodala kako je kraljica tada trebala Andrewu oduzeti kraljevske privilegija i omogućiti da kao običan britanski građanin bude izručen SAD-u, ako do toga dođe.

Naposljetku se dogodilo upravo to. U četvrtak je Buckinghamska palača objavila priopćenje u kojem se, uz kraljičino odobrenje i suglasnost, Andrewu oduzimaju vojne titule i kraljevsko pokroviteljstvo. Koliko god se kraljica trudila podržavati omiljenog sina u njegovim odlukama, čini se kako ju je naposljetku ipak razočarao.