Bio je seks-simbol devedesetih i suprug holivudske miljenice, a evo gdje je sad Ryan Phillippe

Rođen 10. rujna 1974., Ryan Phillippe je glumačku karijeru započeo početkom devedesetih u televizijskoj sapunici "One Life to Live". Njegov Billy Douglas bio je prvi homoseksualni tinejdžerski lik u američkoj dnevnoj sapunici, što je za tadašnju televiziju bila izrazito zapažena uloga. Nakon odlaska iz serije preselio se u Los Angeles, pojavljivao u manjim televizijskim ulogama te ostvario prve filmske nastupe, među kojima su bili "Crimson Tide" i "White Squall".

Pravi trenutak koji je Phillippea pretvorio u zvijezdu stigao je 1997. godine s hororom "Znam što si radila prošlog ljeta". Film je postao veliki hit, a Phillippe se našao među novom generacijom mladih glumaca koji su obilježili pop-kulturu kasnih devedesetih. Uslijedili su "54" i "Playing by Heart", no film koji je definitivno oblikovao njegov showbiz imidž bio je "Okrutne namjere" iz 1999. godine. Kao manipulativni, privilegirani i izrazito zavodljivi Sebastian Valmont, Phillippe je pronašao ulogu koja se savršeno uklopila u njegov tadašnji status seks-simbola. Film je bio namijenjen prvenstveno mlađoj publici i učvrstio je njegovu reputaciju glumca čiji su izgled, karizma i "bad boy" imidž bili gotovo jednako važni kao i sama gluma.

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Film "Okrutne namjere" imao je još jednu važnu posljedicu za Phillippeovu javnu sliku. U filmu je glumio s Reese Witherspoon, koju je upoznao 1997. na proslavi njezina 21. rođendana. Vjenčali su se u lipnju 1999. godine, a njihova veza ubrzo ih je učinila jednim od najprepoznatljivijih mladih holivudskih parova. Dobili su dvoje djece, kćer 1999. i sina 2003. godine.

Početkom 2000-ih nastojao se odmaknuti od slike lijepog holivudskog zavodnika. Pojavio se u kriminalističkom filmu "The Way of the Gun", tehnološkom trileru "Antitrust" te hvaljenom filmu Roberta Altmana "Gosford Park". Važan projekt bio je i "Crash", dobitnik Oscara za najbolji film, dok je 2006. u ratnoj drami Clinta Eastwooda "Flags of Our Fathers" glumio stvarnog mornaričkog bolničara Johna Bradleyja. Phillippe je tu ulogu smatrao jednim od osobno najvažnijih iskustava u karijeri, između ostalog i zato što su oba njegova djeda sudjelovala u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga uslijedili su "Breach" i ratna drama "Stop-Loss".

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Ipak, njegov status u Hollywoodu više nije bio jednak onome s kraja devedesetih. Phillippe nije potpuno nestao, ali se postupno udaljio od kategorije glumaca čiji je svaki novi film automatski bio veliki pop-kulturni događaj. Upravo je ta promjena zanimljiv dio njegova showbiz identiteta. Dok su neki njegovi suvremenici postali megazvijezde ili se potpuno povukli iz središta pozornosti, Phillippe je ostao negdje između, dovoljno poznat da njegovo ime i dalje izaziva nostalgiju za Hollywoodom devedesetih, ali bez nekadašnjeg statusa vodećeg mladog zavodnika.

Njegov privatni život istodobno je nastavio privlačiti pozornost. Phillippe i Witherspoon objavili su razlaz 2006., a njihov je brak službeno završio sljedeće godine, dok su konačni detalji razvoda riješeni 2008. godine. Dijelili su skrbništvo nad djecom. Nakon razvoda njegovi su ljubavni odnosi također bili tema medija. Bio je u vezi s manekenkom i glumicom Alexis Knapp, s kojom je dobio kćer 2011., a potom je nekoliko godina bio s Paulinom Slagter, s kojom se i zaručio prije prekida 2016. godine.

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Tijekom sljedećeg desetljeća Phillippe je nastavio raditi, ali uz mnogo raznovrsniji izbor projekata. Pokazao je komičnu stranu u "MacGruberu", glumio fotografa Grega Marinovicha u "The Bang-Bang Clubu", a 2011. pojavio se u uspješnom kriminalističkom trileru "The Lincoln Lawyer". Okušao se i iza kamere. Režirao je, producirao, pisao scenarij i odigrao glavnu ulogu u trileru "Catch Hell".

Televizija mu je potom omogućila novu fazu karijere. Nakon uloge Channinga McClarena u završnoj sezoni serije "Damages", pojavio se u misteriju "Secrets and Lies", a posebno važan bio je "Shooter". Od 2016. do 2018. igrao je glavnog junaka Boba Leeja Swaggera, čime je njegov nekadašnji imidž mladog holivudskog zavodnika praktički zamijenjen osobnošću iskusnijeg akcijskog protagonista. Kasnije je nastavio s projektima poput "Big Sky", "One Shot" i televizijske verzije "MacGrubera".

Phillippeov javni imidž nije, međutim, oblikovala samo nostalgija za njegovim najvećim filmskim hitovima. Posljednjih godina dio medijske pozornosti bio je vezan uz njegov privatni život i kontroverze. Njegova bivša zaručnica Paulina Slagter 2017. podnijela je prijavu zbog uznemiravanja tekstualnim porukama, dok je bivša djevojka Elsie Hewitt iste godine protiv njega podnijela tužbu iznoseći optužbe za fizičko nasilje. Prema napisima američkih medija, Hewitt je dobila hitnu zaštitnu mjeru, a slučaj je 2019. završen nagodbom.