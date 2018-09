Bio je u seks kultu i prosio na ulici, a brat je umro pred njim

Odlično utjelovljuje traumatizirane likove jer je i sam bio traumatiziran, rekao je svojedobno holivudski redatelj za glumca Joaquina Phoenixa (43). Nedavno je potvrđena informacija da će Phoenix utjeloviti Jokera u filmu o tome klaunu zločincu koji je postao slavan kroz serijal o superjunaku Batmanu.

Foto: IMDB Film

Joaquin je kao dijete počeo glumiti reklamama i televizijskim serijama te je sa sedam godina sa svojim pokojnim bratom Riverom odigrao prvu ulogu u 'Seven Brides for Seven Brothers'. Glumac je tijekom 36 godina karijere odigrao brojne poremećene likove, od zlokobnog rimskog cara Komoda do ratnog veterana opsjednutog seksom u drami 'Gospodar'.

Foto: IMDB Phoenix u akcijskom filmu

Phoenixa privlače baš problematični filmski karakteri zbog njegove tužne i tragične prošlost. Glumac je odrastao u seks kultu, a mlađi brat River preminuo je pred njim u 23. godini života.

- Nitko s takvom prošlosti ne može ispasti normalan - komentirao je redatelj Joaquinov život. Glumčevi roditelji John (71) i Arlyn Bottom (73) upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Oboje su bili 'slobodnog duha' i skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk religioznog kulta 'Božja djeca'.

Foto: IMDB Film

Supružnici su promijenili svoja imena u religioznije varijante Jochebed i Amram te su dobili petoro djece, svako od njih se rodilo u drugoj državi. Joaquin se rodio u Portoriku, a ima sestre Rain (45) čije ime znači kiša i rodila se u Teksasu, Liberty (42) čije ime znači sloboda i rođena je u Venezueli te Summer (39) čije ime se prevodi kao ljeto te se rodila na Floridi. Glumac je imao i starijeg brata Rivera ('Rijeka') koji je preminuo 31. listopada 1993. od kombinacije raznih droga.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Joaquinovi roditelji su postali sumnjičavi oko nauka kulta kada je on imao tri godine i odlučili su ga ubrzo napustiti. Njihove brige su se pokazale opravdanim kada je procurila informacija da vođe 'Božje djece' potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Pokojni River je svojedobno rekao kako je izgubio djevičanstvo sa četiri godine, a Phoenix je ispričao da njegovi roditelji nisu znali što se zaista događa unutar kulta.

Foto: YouTube screenshot River i Joaquin Phoenix su kao djeca prosili na ulici

- Kult je kriv za to, a mislim da su moji roditelji nevini. Oni su vjerovali u religiozni dio 'Božje djece', ali to većina ljudi ne vidi na taj način - rekao je glumac. Dodao je kako su njegovi roditelji bili uvjereni da su pronašli zajednicu koja dijeli njihove ideale, a kada su shvatili da nije tako, odmah su ga napustili. Nakon što su otišli iz kulta, Phoenix i njegova obitelj nije imala nikakve prihode i jedva je preživljavala.

Foto: IMDB River Phoenix

Preselili su se na Floridu i promijenili svoje prezime iz Bottom u Phoenix što se prevodi kao feniks, ptica koja je u egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće. Ona nakon životnog kruga izgori, a iz pepela nastane mladi feniks i tako su Joaquinovi roditelji željeli odati počast njihovom novom životu.

Glumac, koji je nakratko promijenio ime u Leaf ('List'), i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom i sestrom Rain morao prositi na ulici. No ubrzo ih je primijetio agent za talente i dogovorio im je angažmane u reklamama i serijama. Joaquin je prvu veću ulogu dobio u seriji 'The Riddle of Dyslexia' s Riverom.

Foto: IMDB Joaquin u filmu

Nekoliko godina kasnije glumac je utjelovio povučenog tinejdžera i nećaka liku kojeg je tumačio Steve Martin (73) u komediji 'Roditelji'. Publika i kritičari su odlično reagirali na film, koji je diljem svijeta prikupio zaradu od 95 milijuna funti (oko 790 milijuna kuna), a Joaquin je ubrzo proglašen dječjom zvijezdom.

Ipak, njegov brat River je bio veća zvijezda nakon što je utjelovio mladog Indianu Jonesa u filmskom hitu 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod'. Usto je bio nominiran za nagradu Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca za ulogu 'Running on Empty'.

Foto: IMDB River Phoenix

Dok je River uživao u glumačkim uspjesima, Joaquinu je 'život pod reflektorima' postao pretežak. Odlučio je pauzirati karijeru i putovati po Južnoj Americi. Četiri godine je uživao u privatnosti svog života, a čim se vratio u Los Angeles ponovno je bio 'pod povećalom'. Njegov brat River se uz glumu posvetio i glazbi, a 30 listopada 1993. nastupao je u zloglasnom noćnom klubu The Viper Room u zapadnom dijelu Hollywooda.

Foto: IMDB Joaquin u filmu

Joaquin i sestra Rain su bili tamo, a nitko nije znao da su Riveru, koji je bio poznat kao 'veganski James Dean', dali piće koje se sastojalo od mješavina droga. U ranim jutarnjim satima on se predozirao i srušio na cesti te je imao grčeve više od pet minuta i nakon toga je preminuo. Dok je Rain pokušavala oživjeti Rivera, Joaquin je imao mahniti razgovor s operaterima Hitne pomoći koji je kasnije procurio u javnost.

Foto: IMDB Joaquin kao dijete u filmu

- Ima napadaje. Dođite ovamo, molim vas. Morate doći ovamo, molim vas jer on umire. Molim vas - rekao im je glumac. Nakon bratove smrti Joaquin se ubrzo povukao iz javnosti, a danas, 25 godina kasnije odbija govoriti o toj tragediji.

- Blizu sam toga da prihvatim Riverovu smrt. Neću reći da to razumijem jer to je nešto nikada neću moći razumjeti. Jedino mogu prihvatiti njegovu smrt - rekao je svojedobno Phoenix. Dvije godine nakon bratove smrti, Joaquin se vratio glumi, no uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu.

Foto: YouTube screenshot Joaquin kao dijete

Njegov povratnički film je bio 'To Die For' u kojem je utjelovio poremećenog, mladog muškarca Jimmyja kojeg zavede žena, koju tumači Nicole Kidman (51), da bi ubio nekog za nju. Redatelj koji je surađivao s Joaquinom je rekao da on bira neobične uloge kako bi mogao postati netko drugi i da ne bi nalikovao sebi.

- Bolje mu ide biti nekakav drugačiji lik nego on sam, sličan sebi u stvarnom životu. Smatra se dosadnim - ispričao je. Phoenix za razliku od većina svojih kolega voli ljubavni život držati u privatnosti, a trenutno je u vezi s glumicom Rooney Marom (33). Izbjegava tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvijezde i u otmjene restorane te je vegan i jede isključivo povrće i voće iz svog vrta.

Foto: Alessia Paradisi/Press Association/PIXSELL

Joaquin živi u stanu vrijednom 1.3 milijuna funti (oko osam milijuna i 200 tisuća kuna) u Los Angelesu te posjeduje nekoliko nekretnina s glumcem Caseyjem Affleckom (43) koji je do prošle godine bio u braku s njegovom sestrom Summer.

- Ima uzak krug prijatelja. Ne može puno ljudi doprijeti do njega i to mu se sviđa - rekao je Phoenixov prijatelj. Joaquin je nekoliko puta uzimao pauzu od glume jer mu smeta gubitak privatnosti i prevelika pozornost medija i fanova. Glumac je 2005. otišao na odvikavanje od alkohola nakon što je završio film 'Walking The Line'.

Foto: Facebook/Screenshot

- Bio sam tamo jer sam postao svjestan svog opijanja. Oslanjao sam se na alkohol da će mi pomoći da se osjećam u redu - rekao je Joaquin nakon liječenja. Glumac je ponovno zabrinuo javnost 2008. nakon što je nestao s promocije filma 'Two Lovers' i ostavio svoju kolegicu Gwyneth Paltrow (46) da sve odradi sama.

Zadnju pauzu Joaquin je imao 2009. kada je odlučio postati reper. Pojavio se u emisiji Davida Lettermana (71) i rekao da ide u mirovinu i neće više glumiti, a tijekom intervjua je cijelo vrijeme mumljao.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- To je bilo razdoblje kada sam htio van. Želio sam natrag svoj život - objasnio je godinu kasnije svoju izjavu kada se vratio glumi. Redatelj James Gray (49), koji poznaje Phoenixa skoro 20 godina i radio je s njime na četiri filma, kaže kako je 'jedan od najmanje podmitljivih ljudi koje poznate i nimalo površan'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Mari za posao i ostala ljudska bića, a ne za medijsku pozornost - zaključio je. Film 'Joker', koji Joaquin trenutačno snima, trebao bi doći u kina u listopadu 2019., a fanovi su komentirali kako je glumac jako smršavio i izgleda zastrašujuće poput lika koji tumači.

