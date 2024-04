'Bio sam u kući Taylor Swift, a njen WC me totalno oduševio!'

Svjetska zvijezda Taylor Swift ovih je dana objavila novi album, 'The Tortured Poets Department' i već prvi dan prikupila milijune slušanja na pjesmama. Fanovi su bili oduševljeni, a upravo su oni najbitniji Taylor. Toliko su joj važni da je neke od njih pozvala u svoj dom u New Yorku. Među njima je i Tyler Conroy, kojeg su zaposlili u emisiji 'This Morning' kao dopisnika o Taylor Swift. Tyler je veliki fan pjevačice već 16 godina, a imao je priliku zaviriti u njezin dom.

Opisao je što je vidio u njenom domu te što su radili. Koristili su njezinu kupaonicu, uzimali hranu iz hladnjaka te slobodno šetali po njezinoj kući. Kako kaže, kuća je uređena u rustikalnom stilu, puna je plišanih kauča, zanimljivih lustera, ali i iznenađenja. Ono što ga je najviše oduševilo bila je njezina kupaonica, koja je sve samo ne obična.

- Kako bi se došlo do nje, postoje tajna vrata iza police s knjigama. Slično je speakeasy baru - rekao je Conroy. Osim toga je primijetio i brojne jednobojne ručnike s izvezenim inicijalima 'TS'.

Tyler je u njenom domu upoznao i Taylorinog oca, koji je sjedio i gledao TV. Imao je priliku i igrati se s njezinim mačkama, a onda je primijetio da se u kavezu za ptice nalazi slomljeni Grammy. Kako je rekao, nagrade je stavila po cijeloj kući.

- Bile su svugdje, nekoliko ih je bilo na kaminu. Jedna je čak bila i na wc školjci. Nikada nisam vidio tako nešto - rekao je.

Inače, Taylor je svoj dom u New Yorku kupila 2014. godine od redatelja 'Gospodara prstenova', Petera Jacksona. Kupila ga je za 18 milijuna dolara.