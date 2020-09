Bio u 'Superparu', a sada će pokazati kulinarsko umijeće

Davor je kroz cijeli tjedan bio glavni zabavljač za stolom pa se odlična atmosfera očekuje od njega i večeras, no natjecatelji se nadaju i ukusnim jelima

<p><strong>Davor Urh</strong> gledateljima je poznat od ranije zbog sudjelovanja u zabavnom showu 'Superpar', a danas će morati pokazati svoj kulinarski talent u emisiji 'Večera za 5 na selu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran u 'Superparu'</strong></p><p>- Volim kuhati, volim servirati, volim aranžirati i volim se igrati na tanjuru. Svašta sam pripremio gostima, bit će krcato svega kao na Božić i Novu godinu! - najavljuje današnji domaćin koji jedva čeka da gosti stignu na njegova vrata jer im priprema pravu gozbu.</p><p>A kako je Davor kroz cijeli tjedan bio glavni zabavljač za stolom, odlična atmosfera očekuje se i večeras, no nadaju se i ukusnim jelima.</p><p>Osim u kuhinji, dobro se snalazi u u privatnom životu. Rodom je iz Bosne i Hercegovine, a u Gorski kotar se preselio u prvom razredu osnovne škole. Za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3891592/celebrity-davor-u-velikom-problemu-nemoguce-je-da-sam-gay-ali-nisam-vise-macho-tina-je-sefica/" target="_blank">RTL </a>je rekao kako su ga svi prihvatili, a u Čabru je otvorio kafić te ondje živi s bračnom partnericom <strong>Tinom Malnar</strong> i njihovo dvoje djece. </p><p>- Tina i ja imamo dobar odnos - svađamo se, volimo se, svađamo se, volimo se… Tina je šefica, a ja moram čistiti kupaonicu, brinem se za djecu, ja sam ustvari žena u muškom tijelu, Tina me je preobratila! Nisam gay, nemoguće da sam gay, ali nisam više macho kao nekad. No zadovoljan sam, meni treba takva žena kao što je Tina, da zna gdje je ručna jer bez nje bih se izgubio. Ona me navodi i ona je moj kompas - izjavljuje Davor s kojim Tini nikada nije dosadno. Kad ne radi u kafiću ili ne obavlja kućanske poslove, Davor voli voziti bicikl ili zaigrati njegov omiljeni sport - košarku. </p><p>- Ne pijem, ne pušim, bavim se sportom. Bitan mi je zdrav život da što više poživim svojoj djeci i da ih pratim kroz život, a i važno je zdravo živjeti i baviti se sportom - istaknuo je. </p>