Biografija: Humphrey Bogart

Humphrey DeForest Bogart, poznat kao Bogie, rodio se na Božić 1899. godine u New Yorku, u obitelji koja je već tada bila posebna. Otac Belmont bio je ugledni kirurg, a majka Maud Humphrey – ilustratorica i feministkinja, žena koja je zarađivala više od svog muža i nije se libila upotrijebiti crteže svog sina za reklame. U takvom domu, obilježenom hladnoćom i formalnošću, Bogart je naučio dvije stvari: biti pošten i biti pomalo ogorčen. "Poljubac je kod nas bio događaj", prisjećao se kasnije, a osjećaj odbačenosti i ironije pratio ga je cijeli život.



Djetinjstvo je proveo između otmjenih njujorških stanova i vikendica na jezeru, s dvije mlađe sestre i roditeljima koji su, zauzeti vlastitim karijerama, rijetko pokazivali emocije. Nije bio uzoran učenik. Privatne škole, Trinity School, pa prestižni Phillips Academy u Andoveru – sve je to Bogart ostavljao iza sebe, izbačen ili povučen zbog slabih ocjena i nestašluka. Kad su mu propali roditeljski snovi o Yaleu, odlučio je, gotovo iz inata, postati mornar. Prijavio se u mornaricu 1918., sanjajući o Parizu i francuskim djevojkama, ali je rat završio prije nego što je stigao na frontu. No, tada je, prema legendi, zaradio svoj zaštitni znak – ožiljak na usni, oko kojeg su se godinama plele razne priče, od šrapnela do zatvorenika s lisicama. Taj ožiljak i karakterističan šapat postali su njegov filmski potpis.



Nakon rata, Bogart se vratio kući i zatekao obitelj u financijskim problemima. Njegov otac bio je ozbiljno bolestan, a obiteljski novac ispario je u lošim investicijama. Humphrey je radio kao brodar i prodavač obveznica, ali ga je, zahvaljujući prijatelju iz djetinjstva s vezama u kazalištu, privukla pozornica. Prvi nastupi na Broadwayu bili su skromni, ali Bogart je uporno gradio karijeru, učeći iz svakog fijaska. Volio je kasne noćne sate, piće i društvo glumaca – iako je smatrao glumu "najlakšim porokom". Ipak, nije odustajao. Između 1922. i 1935. pojavio se u barem sedamnaest broadwayskih produkcija, često u trivijalnim, salonskim komedijama koje je prezirao, ali su ga naučile strpljenju i zanatu.



Privatan život bio mu je buran: tri braka, od kojih je svaki bio svojevrsna drama. Prva dva, s glumicama Helen Menken i Mary Phillips, završila su razvodom, a treći, s Mayo Methot, bio je ispunjen ljubomorom, alkoholom i nasiljem. No, upravo su te burne godine oblikovale Bogarta u čovjeka koji će kasnije postati simbol ranjenog, ali pravednog samotnjaka na filmu.



Filmska karijera započela je nesigurno. U Hollywood je stigao u doba kada su kazališta propadala, a filmovi tražili nova lica. Prva veća uloga došla je s "Okamenjenom šumom" (1936.), gdje je, zahvaljujući prijateljstvu s Lesliejem Howardom, dobio priliku odigrati ulogu opasnog Dukea Manteeja. Unatoč uspjehu, Hollywood ga je dugo držao u ladici gangsterskih likova. U "B-filmovima" je često bio ubijen, najčešće od ruke Jamesa Cagneyja ili Edwarda G. Robinsona. Godinama je radio nemilosrdnim tempom, snimajući film za filmom, često u vlastitim odijelima jer je smatrao da je garderoba Warner Brosa jeftina.



Prekretnica dolazi 1941. s filmovima "Visoka Sierra" i "Malteški sokol". Uloga Sama Spadea u "Malteškom sokolu" donijela mu je prvu pravu zvjezdanu auru. No, prava eksplozija popularnosti stigla je s "Casablancom" (1942.), gdje je kao Rick Blaine, cinični vlasnik noćnog kluba s plemenitim srcem, osvojio svijet. Iza kulisa, Bogart je bio strastveni šahist, a šahovske scene u filmu bile su njegova ideja – metafora za složene odnose likova.



U to vrijeme, Bogart je upoznao Lauren Bacall na snimanju filma "Imati i nemati". Ona je imala 19, on 45 godina. Njihova veza bila je strastvena, iskrena i puna podrške – suprotno od holivudskih klišeja. Bacall je unijela svježinu u njegov život, a on joj je bio mentor i zaštitnik. Vjenčali su se 1945. i zajedno snimili nezaboravne filmove poput "Dubokog sna" i "Otok Largo". Njihov brak bio je ispunjen ljubavlju, ali i izazovima: razlika u godinama, Bogartova ljubav prema moru i piću, te Bacallina želja za karijerom. Ipak, ostali su zajedno do kraja njegovog života, a dobili su dvoje djece – Stephena i Leslie.



Bogart je bio poznat po svom buntovništvu i iskrenosti. Nije se libio javno kritizirati loše filmove, redatelje ili studio, pa je često bio u sukobu s Warner Brosom. Bio je liberalni demokrat, protivio se makartizmu i osnovao Odbor za Prvi amandman, braneći kolege od političkih progona. Osnovao je i vlastitu produkcijsku kuću Santana Productions, koja je producirala nekoliko važnih filmova, među kojima se izdvaja "Na usamljenom mjestu", gdje je Bogart odigrao ulogu ogorčenog pisca – ulogu koju mnogi smatraju njegovom najosobnijom.





Vrhunac karijere obilježile su uloge u "Blagu Sierra Madre", "Afričkoj kraljici" (za koju je osvojio Oscara), "Pobuni na Caineu" i "Bosonogoj kontesi". Snimanje "Afričke kraljice" u Kongu bilo je avantura sama po sebi – bolest, vrućina, pijavice i opasne životinje nisu ga pokolebale. Bogart je bio jedini iz ekipe koji nije obolio od dizenterije, zahvaljujući konzerviranoj hrani i viskiju.



Privatno, bio je osjetljiv, ali sarkastičan, volio je more, jedrenje i šah. Bio je osnivač Rat Packa, društva glumačkih boema, i ostao vjeran sebi – nikad nije igrao holivudske igre, nije se ulizivao, ali je bio odan prijateljima i kolegama. Volio je intenzivne razgovore, dobru knjigu i izazovne uloge. Unatoč slavi, rijetko je gledao vlastite filmove i izbjegavao premijere.



Bogartovo zdravlje počelo je slabiti sredinom pedesetih. Bio je strastveni pušač i pijanac, što je dovelo do raka jednjaka. Odbijao je liječnike sve dok nije bilo prekasno. Umro je 14. siječnja 1957. u 57. godini, u svom domu u Kaliforniji, okružen obitelji i prijateljima. Na njegovom pogrebu govor je održao John Huston, prisjetivši se Bogarta kao čovjeka koji je uvijek izazivao uspavane vode Hollywooda i ostavio neizbrisiv trag.



Danas je Bogartova zvijezda na Stazi slavnih, a njegovo ime sinonim je za integritet, ironiju, ranjivost i neponovljivu filmsku karizmu. Njegovi filmovi, poput "Casablance", "Malteškog sokola" i "Afričke kraljice", redovito se nalaze na popisima najboljih svih vremena. Njegova ostavština živi u generacijama koje su ga gledale i onima koje ga tek otkrivaju – jer, kako je rekla Lauren Bacall, "u njemu je bilo nešto čvrsto, iskreno i čisto, što je rijetkost u svijetu iluzija". Humphrey Bogart ostao je vječna legenda, čovjek koji je hollywoodsku bajku pretvorio u stvarnost – s ožiljkom, šapatom i neponovljivim pogledom.