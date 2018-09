Biskup je dirao Arianine grudi: 'Možda sam prešao granicu...'

U petak je bio sprovod 'kraljice soula' Arethe Franklin koja je 16. kolovoza preminula u 77. od raka gušterače. U čast preminuloj kolegici, zapjevali su Faith Hill (50), Ariana Grande (25), The Clark Sisters, Chaka Khan (65) i mnogi drugi, a 'skandali' oko šestosatne ceremonije ne jenjavaju.

Sahranu je vodio biskup Charles H. Ellis koji je zaprepastio javnost ponašanjem. Tijekom ceremonije, dodirivao je grudi mlade pjevačice Ariane i zbijao šale na račun njezinog imena.

Ariana je do Detroita doputovala sa zaručnikom, komičarom Peteom Davidsonom (24). Otpjevala je jednu od najpoznatijih Arethinih pjesama 'A Natural Woman', a potom ju je biskup doveo do podija. Dok je desnom rukom dodirivao njezine grudi, govorio je da joj ime zvuči kao meni iz restorana brze hrane 'Taco Bell'.

Kasnije se ispričavao za sve što je učinio.

- Nisam imao namjeru dodirnuti grudi bilo koje žene. Ne znam, pretpostavljam da sam stavio ruku oko nje i možda prešao granicu. Možda sam previše slobodan i prijateljski nastrojen, ali se ispričavam - rekao je Charles. Također, ispričao se i za šale na račun njezinog imena.

