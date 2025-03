Biste li je prepoznali? Slavna oskarovka objavila rijetki selfie, život drži dalje od očiju javnosti

Američka glumica i redateljica Helen Hunt (61) svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, a sve je začudila objavom na Instagramu. Hunt je objavila selfie s partnerom Jeffreyjem Nordlingom na kojem pozira bez šminke, a mnogi su komentirali kako je oskarovka neprepoznatljiva.

Glumica je započela karijeru kao dijete, pojavljujući se u televizijskim serijama tijekom 1970-ih. Postala je popularna zahvaljujući glavnoj ulozi u sitcomu 'Mad About You', za koju je osvojila četiri Emmyja i tri Zlatna globusa. Na filmskom platnu najveći uspjeh postigla je Oscarom za najbolju glumicu u filmu 'As Good as It Gets', gdje je glumila uz Jacka Nicholsona.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Hunt se bavi i režijom te produkcijom, a tijekom karijere osvojila je brojne nagrade i priznanja za svoj rad na televiziji i filmu.

Helen Hunt je bila u braku s glumcem Hankom Azarijom od 1999. do 2000. godine. Godine 2001. započela je vezu s producentom Matthewom Carnahanom, s kojim ima kćer Makenu Lei, rođenu 2004. godine. Par se razišao 2017. godine.

USA - PaleyFest Fall TV Preview - "Mad About You" - Beverly Hills | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Trenutno je u vezi s Jeffreyjem Nordlingom, poznatim po ulozi u seriji 'Male laži'. Par se upoznao 1988. Na snimanju filma Shooter, no tek su nedavno započeli vezu.