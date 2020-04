'Biti zarobljen s 5-ero djece je užas. Cijeli dan moram kuhati'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Otac Lady GaGe moli za novac: Moram isplatiti plaće radnicima

Ovo je noćna mora. Nikad u zadnjih 10 godina nisam pripremio toliko obroka koliko sam ih napravio u zadnjih 10 dana. Imam na rukama krvave žuljeve od kuhače, kaže slavni kuhar Gordon Ramsay (53).

On je prije desetak dana s obitelji preselio u Cornwall u dvorac vrijedan oko četiri milijuna funti. Ali iako on i supruga Tana vrijeme provode u luksuzu, on tvrdi da je pravi rob svoje non-stop gladne djece. Tana i Gordon imaju 21-godišnju kćer Meghan, pa godinu dana mlađe blizance Hollyja i Jacka, Tilly ima 17 i malog Oscara koji će ovih dana proslaviti prvi rođendan.

- Biti zarobljen u kući s petoro gladne djece je užas. Kad će sve ovo završiti? Cijeli dan sam u kuhinji. Ujutro obavim kupovinu, pa pripremam doručak, a nakon toga odmah krenem spravljati ručak. Popodne malo pobjegnem van, ali se ubrzo vraćam u kuhinju pripremiti večeru, opisao je svoj uobičajeni dan.

No, kuharska zvijezda pohvalila se da nikad nije imao toliko vremena razmišljati o finim receptima, te da nikad nisu tako kvalitetno jeli. Svojim objavama samo je izazvao još veći bijes. Prije no što je preselio u Cornwall, iz lanca njegovih restorana otpustio je 500 djelatnika – i konobara i kuhara, što je izazvalo lavinu kritika na njegov račun.

Slavni kuhar čija se imovina procjenjuje na oko 185 milijuna funti obavijestio je mailom svoje zaposlenike da će im isplatiti plaće do 17. travnja, a nakon toga nema garancije kad će i hoće li opet raditi za njega kad se restorani otvore.

- Ovo je dokaz da bogataši opet ne žele gurnuti ruke u svoje džepove, čak ni za radnike koji su se žrtvovali za njih i bili im odani, napisala je jedna žena na Twitteru, što je ražestilo Ramseya koji ju je izvrijeđao i rekao da nema pojma o ozbiljnom vođenju velike tvrtke.

Ramseyja nisu dočekali s oduševljenjem ni stanovnici u Cornwallu.

- Ovamo je sad došlo jako puno ljudi iz raznih dijelova Engleske koji tu imaju kuće. Nije nam to baš drago jer ne znamo hoće li nam donijeti virus, a tu živi jako puno starijeg stanovništva, rekao je jedan od mještana Cornwalla.

