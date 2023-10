Bivša Beckhamova ljubavnica: 'David je sebe prikazao kao žrtvu, pa ja ispadam lažljivica'

Razumijem da ima imidž koji mora sačuvati, ali on sebe prikazuje kao žrtvu i čini da ja izgledam kao lažljivica, kao da sam ja izmislila te priče. Sve je umjereno na ono 'jadan ja'. On bi trebao preuzeti više odgovornosti, rekla je Rebecca Loos (46), bivša pomoćnica Davida Beckhama u intervjuu za Daily Mail nakon emitiranja Netflixovog dokumentarca 'Beckham'.

Rebecca i David su imali aferu dok je nogometaš igrao u Real Madridu 2003. godine.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

- Osjećali smo se kao da je svijet protiv nas. Bili smo i jedno protiv drugoga, ako ću biti potpuno iskrena. Sve do Madrida ponekad se činilo da smo mi protiv svih ostalih, imali smo jedno drugo. U Španjolskoj se sve raspalo. I to je tužno. Ne mogu vam ni opisati koliko je bilo teško. I kako je to utjecalo na mene - ispričala je Victoria Beckham u Netflixovom dokumentarcu.

On je priznao da ne zna kako su prebrodili tu krizu, ali su znali da se moraju 'boriti za svoju obitelj', dok su mjesecima punili novinske naslovnice.

Foto: Tony Harris/PRESS ASSOCIATION

- Victoria mi je sve, bilo je nevjerojatno teško vidjeti ju povrijeđenu, ali smo borci i morali smo se boriti jedno za drugo i za svoju obitelj jer je ono što smo imali bilo vrijedno borbe. Bilo je dana kada bih se probudio i pomislio: 'Kako ću ići na posao? Kako ću hodati do terena za trening? Kako da se pretvaram da je sve u redu?' Osjećao sam se fizički bolesno - rekao je David.

Gledajući Davida kako u dokumentarcu govorio o tvrdnjama vezanim za njihovu aferu, Rebecca je smatrala da David 'neizravno sugerira' da je ona ta koja je 'natjerala Victoriju da pati'.

Foto: Instagram/Rebecca Loos

- On u dokumentarcu govori o tome da je to u konačnici njegov privatni život. Ja mislim da je jedno zadržati svoj privatni život za sebe. Druga je stvar obmanjivati javnost - zaključila je.

Loos danas radi kao medicinska pomoćnica i živi u Norveškoj. Rekla je da je jedini razlog zbog kojeg govori javno protiv dokumentarca taj što osjeća da se mora braniti.

- A ja također imam obitelj i također imam djecu, i oni također imaju Google i isto tako mogu gledati dokumentarce - dodala je.