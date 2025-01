Bivša Diddyjeva cura otkrila je uznemirujuće detalje iz veze: 'Prisiljavao me na spolni odnos'

Sean 'Diddy' Combs od rujna je iza rešetaka gdje čeka suđenje za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksa te prijevoz radi bavljenja prostitucijom. Trenutno je suočen s najmanje 15 godina zatvora ili maksimalnom doživotnom zatvorskom kaznom.

Njegovo federalno suđenje trebalo bi početi u New Yorku 5. svibnja 2025., a ovih se dana oko njega oglasila i njegova bivša djevojka Kat Pasion.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Oni su se upoznali 2013. godine, ali su vezu započeli tek 2018., nakon njegovog prekida s Casandrom “Cassie” Venturom. Pasion je ispričala kako je tijekom njihovog odnosa primijetila nekoliko upozoravajućih znakova kod poznatog repera.

Opisala je situaciju kada je Combs 2018. godine objesio ruku oko njenog vrata tijekom svađe, no kad mu je zaprijetila da će pozvati policiju, on se samo počeo smijati i odglumio kao da je to napravio iz šale.

Pasion je primijetila sumnjive trenutke i dok su zajedno gledali dokumentarac o R. Kellyju, koji prikazuje povijest zlostavljanja mladih žena.

- U svima nama ima malo R. Kellyja – rekao je Diddy kada su završili film, što je stvorilo nelagodu njegovoj bivšoj.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Veza nije dugo trajala te su do 2019. prekinuli, a tada su, tvrdi Pasion, krenule ucijene.

- Ne želiš završiti kao moja bivša Cassie- rekao bi Combs prijeteći joj.

Ponovno se susrela s Combsom 2021. u njegovoj kući Kaliforniji, gdje ju je natjerao na seksualni odnos koji je ona odbila.

- Bilo je jednostavno zastrašujuće, da budem iskrena, jer se cijeli njegov ton, sve promijenilo - rekla je u emisiji "The Fall of Diddy" ne ulazeći u previše detalja jer nije željela ponovno proživljavati incident.

Dodala je i da ju je Combs kasnije zvao i uznemiravao te čak zaprijetio deportacijom tvrdeći kako joj može učiniti što god želi.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Bivša djevojka izjavila je kako je dobio karmu koju zaslužuje. Diddya je nazvala demonom spomenuvši mnoštvo pravnih problema svog bivšeg i činjenicu da je on trenutno iza rešetaka zbog federalnog suđenja.

Na izjave bivše cure, Combosov tim je odgovorio da ne može reagirati na svaku smiješnu tvrdnju, ali da vjeruje u činjenice i sudski proces, gdje će istina izaći na vidjelo, tvrdeći da su optužbe protiv njega izmišljene.