Bivša Feminnemka: Glava mi je u plamenu od ljutnje, ali i tuge

Gle,ja sve mogu. Ali ne mogu maltretiranje djece,staraca,životinja. Maltretiranje općenito. I tu sam drugi čovjek. Tu nećeš dobiti lijepu riječ. Pogledala sam onaj teški video u kojem dječak Quaden (9) jedva govori od suza.. Slušam njegovu majku i glava mi je u plamenu od tuge i ljutnje... Sienna zna da je mama lav kad je u pitanju obrana nje ili bilo koga koga tlače. Sienna isto tako zna da bi policija trebala raditi svoj posao. Točnije zakon bi trebao apsolutno braniti napadnutog. Ženu, muškarca, dijete, bilo koga. Ja se zaista nadam da se nitko nikada neće usuditi spuštati nekoga u mojoj blizini, takvu mene nitko ne bi volio vidjeti.. Vjerujte mi. Zato odgajate djecu u normalne, dobre ljude, jer u suprotnom ja ću to napraviti u 12 sekundi. Vama. Ne djeci. Vi ste odgovorni za njihovo ponašanje. I vi ste ti koji bi do njihovih 18 trebali zakonski za njih i odgovarati. Ako se zakon ne slaze, ne brinite, riješim to i sama.. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ #lord #jesus #jesuschrist #love #poetry #poem #citat #croatia #writing #writer #ljubav #balkancitati #nikaantolosruban #nikaantolos #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #poetrycommunity

