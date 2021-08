Pjevačica Nika Antolos nedavno je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Osim nastupa, gledatelje je iznenadila kratkim crnim kombinezonom.

-Danas sam za nastup na ,,Dobro jutro, Hrvatska” odjenula kombinezon, ali izgledao je kao prekratki sako. Nisam šetala takva naokolo u 8 ujutro. Ovo je samo da mama vidi napisala je Nika uz nekoliko fotografija.

Inače, bivša članica grupe Feminem bori se s multiplom sklerozom. Punih 12 godina osjećala je razne simptome, a kada je napokon dobila dijagnozu shvatila je kako nije umišljeni bolesnik kako su joj do tada neki tvrdili.

Početkom godine objavila je video kako se osjeća bolje te da je bol potpuno nestala.

- Ovako se osjećam. Osjećam se toliko dobro u svom tijelu da za to nema slova. Sve to ja više nemam. Postavljena dijagnoza, otežano disanje, hodanje, odlazak na wc... Kad te bolovi luđački propadaju, noge i ruke trnu, vrtoglavice prisutne kroz cijeli dan, mučnine, nikakav san, konstantni umor, Brain-fog. Pa do toga da nisam mogla hodati u lijevo (to je bilo presmiješno čak i da bih se prestrašila) - napisala je Nika i dodala kako je za sve zaslužna jedna žena čijeg se protokola strogo držala.