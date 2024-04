Bivša košarkašica ŽKK-a Novi Zagreb o nasilnom bivšem: 'Uperio mi je pištolj u čelo...'

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović, koja je svojevremeno igrala iz za ŽKK Novi Zagreb, progovorila je o teškim detaljima iz svog privatnog života. Naime, Milicu su mnogi zapamtili po brojnim skandalima koji su je kroz karijeru pratili.

Za emisiju Majstorija portala Sportal progovorila je o burnoj ljubavnoj vezi, u kojoj je proživjela psihičko i fizičko zlostavljanje.

Beograd: Snimanje emisije Amigi Show na TV Pink | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- Na kraju patiš, patiš, koliko god možeš izdržati. Jednom ti dođe policija na vrata, onako isprebijan i kažeš 'nije to ništa' jer ti je prijetio da će te ubiti ako budeš bučila. I onda policija prolazi kroz stan i kaže 'dobro, ovdje nije bilo nasilja'. I onda dođeš do tog trenutka kad ostaneš bez dinara, kad ti uperi pištolj, kad ti prijeti da će te ubiti, da će ti uzeti sve pare, odeš u banku, on te čeka, daš mu - ispričala je mučne detalje.

Beograd: Revijom poznatih dama otvoren 21. Sajam vjenčanja | Foto: Zorana Mandic

Nakon prekida te veze našla se kao samohrana majka u teškoj situaciji, pa je prodavala svoju garderobu kako bi zaradila nešto novaca za sebe i sina. Veliki dio garderobe otkupila je pjevačica Aleksandra Prijović, koju je Milica nazvala 'svojom dobrom vilom'.

- Ne sramim se reći da je Aleksandra Prijović bila osoba broj jedan koja mi je pomogla, koja me je zagrlila, poljubila i rekla 'za tvoje dijete i tebe' - rekla je košarkašica.