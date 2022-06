Bivša menadžerica tuži Ricky Martina: 'Zbog mene je zaradio milijune, a nije mi ništa platio'

Bivša poslovna menadžerica slavnog pjevača Rickyja Martina (50) tvrdi da joj je pop zvijezda dužna nešto više od milijun dolara, a sada je i podnijela tužbu pokušavajući vratiti dio novca koji zaslužuje, piše TMZ.

Rebecca Drucker navela je u pravnim dokumentima kako je zastupala pjevača od 2014. do 2018. godine, te da ju je on ponovno angažirao nakon dvije godine, svibnju 2020., kada su njegov 'osobni i profesionalni život bili u totalnom kaosu'.

Bivša menadžerica tvrdi da je ona zaslužna što su mu se život i karijera vratili u red. Ona je rješavala njegove ugovore vezane uz snimanja pjesama, turneje i dogovarala sponzorstva te mu je pomogla da zaradi milijune dolara na svojoj nedavnoj sjevernoameričkoj turneji s kolegom i pjevačem Enriqueom Iglesiasom (47).

Osim toga, Drucker je također izjavila da ga je upravo ona zaštitila 2020. kada mu je prijetio prekid karijere, angažiravši vrhunske odvjetnike koji su riješili stvar, a Ricky je iz cijele priče izašao neoštećen.

Za sav svoj trud i rad trebala je dobiti proviziju u iznosu od tri milijuna dolara, koje joj Martin nikad nije dao. Izjavila je da je manipulirao njome i lagao joj, što ju je na kraju prisililo da odustane od suradnje u travnju ove godine.

Kada je ustrajala u tome da dobije svoj novac, Martin joj je navodno počeo prijetiti kako bi je ušutkao i zahtijevao je da potpiše ugovor o tajnosti, što je ona odbila.

Drucker sada tuži pjevača za tri milijuna dolara, plus sudska odšteta. TMZ je pokušao kontaktirati pjevača, no on se još uvijek nije oglasio.

