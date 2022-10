Bivša misica o nadolazećem 46. rođendanu: 'Tarik mi je utrljao sol na ranu! Godine brzo lete...'

Bivša misica i supruga Tarika Filipovića (50), Lejla Filipović (45) objavila je fotku povodom nadolazečeg 46. rođendana.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sjedim tako nešto i razmišljam kojom brzinom vrijeme prolazi…godine lete. Sutra mi je rođendan…46-i! Smješkam se i mislim…pa dobro, bitno je da se i dalje osjećam kao da mi je 26. A onda mi Tarik utrlja sol na ranu…- napisala je Lejla ispod fotke.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Znaš li maco da je od prvog nogometnog prvenstva svijeta u Urugvaju 1930-e do tvog rođenja prošlo isto vremena kao od tvog rođenja do danas. Montevideo,Bog te video!' I još mi doda informaciju da je Urugvaj bio prvak…Ne zanima me! - napisala je Lejla u objavi.

Foto: Instagram

Pozitivni komentari ispod objave bivše misice samo su se nizali.

'Godine su samo broj', 'Prekrasna', 'Vagama vrijeme ne može ništa', 'Zavijek mlada', samo su neki od komentara ispod objave.

Najčitaniji članci