Bivša Miss Universe preminula je u 45. godini od raka jetre

Chelsi Smith, dobitnica krune za Miss Universe 1995., umrla je u 45. godini. Izgubila je borbu od raka jetre koji joj je dijagnosticiran prije više od godinu dana. U kolovozu ove godine preselila se k majci u Pennsylvaniju gdje je boravila do smrti.

- Napustila nas je je naša draga kći, nećakinja i prijateljica Chelsi nakon dugotrajne bolesti. Nedostajat će nam njezin zarazni osmijeh, ljubav prema životu i slobodni duh - izjavio je glasnogovornik njezine obitelji. Rodom je iz Teksasa, što ju ujedno čini i jedinom teksaškom dobitnicom krune Miss Universe.

Missica je karijeru započela 1994. kada je osvojila krunu Miss grada Galvestone. Zatim je osvojila krunu Miss Teksasa i konačno Miss Universe. To ju čini jedinom djevojkom kojoj je pošlo za rukom osvojiti tri krune za redom.

- Kada me ljudi upoznaju moraju znati jednu stvar o meni, a to je da sam miješane rase i da mi to nije predstavljalo zapreku u karijeri - objasnila je jednom prilikom Chelsi. Nakon izbora za miss okrenula se glumi te se pojavila u nekoliko filmova i dokumentaraca.

- Ona je primjer za mlade žene diljem svijeta. Ostavila je neizbrisiv trag na sve one koji su ju poznavali - zaključila je njezina tugujuća obitelj. Udala se za fitness trenera Kellyja Blaira odmah nakon Miss Universe. Rastali su se 2001. te nikada nisu imali djece.

