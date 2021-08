Bivša supruga zvijezde Manchester Cityja Riyada Mahreza (29), Rita Johal (28), za The Sun je ispričala kako je slavni nogometaš napustio nju i obitelj nakon što je s klubom potpisao ugovor vrijedan više od 186.000 eura tjedno (oko 1,3 milijuna kuna).

- Ne znam kako je drugima, ali preseljenje u drugi klub promijenilo je mog muža. Riyadu je slava udarila u glavu - ispričala je te istaknula da je karijera nogometaša kratka i da je zato važno ostati odan obitelji.

- Trebali bi ostati prizemni i odani onima kojima je stalo do njih, čak i kad odu u veći klub, jer kad sve to završi, onda će vidjeti tko je ostao uz njih - rekla je Rita, koja je zbog Riyada prešla na islam te se okrenula mirnom životu a odrekla se čak i alkohola.

Međutim, bivši suprug je nakon prelaska u Manchester City postao hladan prema njoj i ubrzo ju je ostavio te se zaručio s influencericom Taylor Ward.

- Ne mrzim ga, to je prejaka riječ, no šokirana sam i tužna zbog onog što mi je učinio. Iznenada me ostavio, pravdajući se velikim pritiskom u novom klubu, a sad paradira okolo bez ijedne brige na svijetu. Voljela sam ga, promijenila sam se zbog njega. Promijenila sam vjeru. Prestala sam piti jer on nije pio. Voljela sam njegove vrijednosti. Htjela sam da vodimo čvrst obiteljski život. - ispričala je Rita te dodala kako se nadala da će njih dvoje imati stabilan brak, kakav su imali njezini roditelji. Međutim, idila je ubrzo prestala.

- Pažljivi i skromni Riyad je nestao. Počeo je vjerovati u svoju veličinu. Imao je oko sebe ljude koji su mu sve povlađivali, počela sam uviđati da se promijenio. Prestao me pitati kako sam provela dan. Mislim da sam postala dosadna žena kod kuće, a on je imao taj glamurozni život. Samo me počeo ignorirati. Kad bih ga pitala u čemu je problem, govorio je da je pod stresom zbog nogometa - rekla je Rita, te u nastavku ispričala kako je Riyad samo jednog dana otišao u hotel i napustio obitelj.

Riyad i Rita upoznali su se u 2014. godine u Londonu 2014. a samo četiri mjeseca kasnije rekli su sudbonosno 'da'. Roditelji su dvije kćeri, Inaye i Ayle. Nogometaš se iselio iz njihovog doma 2019. a prošle je godine ušao u vezu s Influencericom Taylor Ward te je zaprosio u lipnju ove godine.