- Već par mjeseci kalkuliram s cijepljenjem. Bojim se, filozofiram, neće mene, ja nisam nikad bolesna... Nikad nisam imala temperaturu, nikad ne pijem nikakve lijekove, jer se bojim unositi u sebe svašta - ovim riječima započela je iskrenu objavu bivša novinarka Nove TV Ivana Tomić.

Briga oko cijepljenja muči sve više ljudi, a niti Ivana nije bila sigurna želi li se cijepiti.

- I tako sinoć vodim razgovor s jednim pametnim čovjekom i ostanem bez argumenata kojima bih mogla braniti svoj strah od cijepljenja. I jutros se probudim i sjetim se tate koji me dva dana prije smrti pitao: 'Ive, šta ti misliš more li se fenon upuvat zrak u pluća? Ja ne mogu disati - piše dalje u objavi i nastavlja:

- Dođem tu na zagrebački velesajam, hodam kao da me čeka smrtna presuda, povraća mi se, razmišljam o igli i tome hoće li me i koliko boljeti, zašto u svim televizijskim prilozima prikazuju onu scenu kad igla probada kožu, hoće li me uhvatiti napadaj panike...

Unatoč strahu od cjepiva, ali i igle, Ivana je uspjela smognuti hrabrosti za cijepljenje.

- Dolazim na punkt za cijepljenje i kaže teta, bez da sam išta rekla: Vi se jako bojite. Kažem: Da, bojim se i cjepiva i igle. I da će me oprati napadaj panike. Dođe druga teta, podraga me po ramenu... pričala je cijelo vrijeme sa mnom. Rekla sam da mi je tata umro od korone i da tada nije bilo cjepiva, ali ni mjesta u bolnici. Za to vrijeme me druga teta cijepila. Nisam doslovno ništa osjetila. Poslale su me da 15 minuta sjednem sa strane i da odem ako će sve biti okej - opisuje kako su joj tete pomogle.

- Prošlo je pola sata, ja sjedim i trebala bih lagano krenuti. Ono, ništa mi nije. Čudno mi je. Živa sam. Nakon što sam ga pilala 20 minuta o tome hoću li preživjeti, muž mi je rekao da se dignem i odem po lijek u Piteriju Ivo. Hoće reći, burek. Uglavnom, sad ću pojesti dva. EDIT: Ustala sam se sa stolca tek nakon 50 minuta od cijepljenja - napisala je Ivana.