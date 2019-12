Bivša od Popovića Volarića je promijenila imidž: 'Ti se šališ'

Srpska glumica Tijana Pečenčić (33) hrvatskoj je publici poznata po tome što je bila u vezi s glumcem Jankom Popovićem Volarićem (39). Njih su se dvoje upoznali 2015. godine na setu serije 'Kud puklo da puklo', a ljubav je planula vrlo brzo. Iako se nisu prečesto pojavljivali zajedno u javnosti, Janko nije skrivao da ga je tamnokosa Tijana potpuno osvojila.

Sada se glumica na društvenim mrežama 'pohvalila' novom frizurom nakon što je skratila kosu.

- Prvo pravo šišanje u možda deset godina - napisala je u opis fotografije kojom je zaradila gotovo deset tisuća lajkova i puno pohvala. Među prvima joj se javila i hrvatska glumica Ana Maras Harmander (38) koja joj je komentirala: 'Woooow, mačko.'

Foto: Instagram

'Odlično ti stoji', 'Ma ti se šališ', 'Super' - još su neki od komentara.

Glumica je pažnju hrvatske publike privukla kada se nedavno pojavila u 'Supertalentu' odjevena u kostim policajke Alme kako bi pomogla u nastupu četverogodišnjeg Saida Šakića iz Srebrenice. Tom prilikom Janko je budno pratio nastup, a ni on ni Tijana nisu dali naslutiti u kakvim su odnosima.

Janko i Tijana prekinuli su u travnju 2017. godine, a presudili su im projektima bogati poslovni rasporedi te činjenica da su vezu održavali na daljinu. Naime, u tom trenu on je bio u Zagrebu, a ona u Beogradu. Kako je jednom glumac priznao, znalo je proći i po mjesec dana da se ne vide, no to su nadoknađivali kad bi se konačno sastali.

Tijana trenutno glumi u seriji 'Na granici'.

