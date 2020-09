Bivša pjevačica ET-ja, njezina majka i Boytronic osuđeni su zbog vrijeđanja i klevete

<p><strong>Sara Elena Menkovska </strong>(31) pjevačica iz Osijeka, njezina majka <strong>Ksenija Menkovska </strong>(54)<strong> </strong>te skladatelj i samostalni umjetnik<strong> Adonis Ćulibrk </strong>(50) zvani <strong>Boytronic</strong> nepravomoćno su na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu proglašeni krivima zbog međusobnog vrijeđanja te su im izrečene novčane i uvjetne kazne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina na sudu</strong></p><p>Epilog je to sukoba koji je 'planuo' 2016. godine nakon raskida suradnje između Sare Elene i grupe ET. Sara Elena prozvala je u medijima Boytronica i njegovu suprugu, menadžericu <strong>Katarinu Kolar</strong> te ih optužila za 'zlostavljanje, maltretiranje i ismijavanje'.</p><p>Sudac <strong>Zorislav Kaleb</strong> smatra da je tim tvrdnjama uvrijedila Boytronica i njegovu suprugu i iznijela tvrdnje za koje je znala da su neistinite, i to putem tiska, televizije, računalnog sustava i mreže, zbog čega ju je osudio za klevetu i izrekao joj novčanu kaznu u iznosu od 1000 kuna uvjetno. To znači da kaznu neće morati platiti ako u godinu dana ne počini novo kazneno djelo.</p><p>Zbog, između ostalih, tvrdnji iznesenih u medijima, 'kako je njezina kći često bila gladna, kako su od nje tražili da laže na društvenim mrežama', da su njezinoj kćeri 'ostali dužni još 3.700 kuna', te da 'grupa ET posluje na crno' Ksenija Menkovska osuđena je za uvredu i klevetu. Sud joj je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2500 kuna, koju također neće morati platiti ako u sljedećih godinu dana ne počini novo kazneno djelo.</p><p>Ćulibrk im nije ostao dužan pa je 31. kolovoza 2016. na svojoj Facebook-stranici pod imenom 'BOYTRONIC ET' Saru Elenu nazvao 'bijednicom izvučenom iz tame perifernih rupetina', 'neuglednim, nekulturnim i neodgojenim čeljadetom', 'proračunatom i zlom', a njezinu majku Kseniju 'isfrustriranom propalom kafanskom pjevačicom'.</p><p>Zbog tih navoda Sara Elena i Ksenija uzvratile su protutužbom, a sud im je sad dao za pravo. Tako je <strong>Boytronic</strong> nepravomoćno osuđen za kazneno djelo uvrede te mu je izrečena kazna u iznosu od 2000 kuna uvjetno na godinu dana.</p><p>Među svjedocima koji su tijekom postupka dali iskaz na sudu bio je i modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong>, poznatiji kao Modni mačak, koji nije krio neugodu što ga fotoreporteri fotografiraju u sudnici.</p>