Bivša seks-domina razočarana memoarima princa: Kukavica, znala sam da neće sve podijeliti

Memoari princa Harryja (38) podižu veliku prašinu, a knjiga još nije ni izašla. Bivša striptizeta i domina poznata pod imenom Lady Dominique, koja je prije 11 godina bila na zabavi u Las Vegasu u društvu britanskog princa Harryja i njegove ekipe, nije zadovoljna kako je 'blago' princ opisao tu večer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Carrie Royale (51) se prisjetila trenutaka koje je provela s tada 27-godišnjim princom koji je, nakon što su procurile golišave fotografije, dospio na naslovnice širom svijeta i izazvao bijes u kraljevskoj obitelji.

Foto: Profimedia

Princ je priču o toj večeri spomenuo i u nadolazećoj knjizi 'Spare', a prema detaljima koji su dospjeli u javnost ovih dana, Harry piše kako su ga prijatelji u 'Gradu grijeha' jedva odvratili od ideje da na stopalu tetovirati kartu Bocvane, afričke zemlje koja mu je jako prirasla srcu. Nakon toga su pozvali 'četiri ili pet' članica hotelskog osoblja 'te dvije djevojke koje su upoznali za stolovima za black Jack' u njegov apartman.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Harry je napisao kako je imao je loš predosjećaj oko djevojaka s black Jacka. Princ koji je tada bio poznat po poprilično razuzdanom stilu života, pristao je igrati biljar na svlačenje. Iako Carrie i druge pridošlice na zabavi nisu poimence spomenute u knjizi, ona se dobro sjeća te noći.

Foto: Instagram

- Podivljao je kad smo ja i još devet djevojaka pozvane u njegov apartman - rekla je Carrie za The Daily Star.

- Odveli su nas u taj ogromni VIP apartman. Kada smo stigle, stvari su se već zakuhale, s hrpom pića i glazbom. Već su započeli partiju biljara na skidanje. Harry je već bio gol i nasmijan trčao uokolo. Tako gol grlio je ljude i iz nekog razloga govorio da bi mu netko trebao dati bijelu rukavicu kako bi se mogao pretvarati da je Michael Jackson - prisjetila se Carrie.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

Harry je baš nju odveo u svoju spavaću sobu, a ona smatra da je to zato što je rođena u Velikoj Britaniji.

- Govorio mi je kako misli da je nevjerojatno što je upoznao nekoga iz Engleske u Vegasu i rekao mi je da imam prekrasne oči - ispričala je pa dodala:

- Nosila sam haljinu preko bikinija na vezanje. Haljina je ubrzo spala i ostala sam samo u bikiniju. On je već bio gol i nije imao što skinuti. Ljubili smo se dvadesetak minuta, nakon čega je rekao: "Bilo je jako lijepo". Vratili smo se i pridružili drugima. Tada su već i drugi bili goli. Ne bih to nazvala orgijama, bila je to zafrkancija, zadirkivanje i zabava - priznala je Carrie kojoj je princ navodno poklonio svoje gaće te noći.

Foto: Instagram

Bivša seks-domina tvrdi da od seksa nije bilo ništa jer se 'muškarcima ne događa puno dolje kad su popili onoliko koliko je on popio'.

Podsjetimo, Carrie je u kolovozu prošle godine, na aukciji u Las Vegasu, tražila kupca za gaće koje joj je navodno princ poklonio te vruće noći, te haljinu i kupaći kostim koje je sama nosila. Nadala se da će naići na nekog strastvenog kolekcionara koji obožava kraljevsku obitelj.

- Harry je postao jako dosadan, što je prava šteta. Kad je tulumario u Vegasu svi su voljeli njega i njegov smisao za zabavu. Barem su ove hlače podsjetnik na to kakav je bio kad je bio zabavan princ - prenio je njezin glasnogovornik britanskim medijima.

Foto: BBC/PRESS ASSOCIATION

- Šteta što je ovih dana sav utučen i ozbiljan. Čak i kao oženjen otac dvoje djece, još uvijek bi s vremena na vrijeme, trebao raspustiti kose ili barem ono što je od njih ostalo - komentirala je Carrie.

Tada je rečeno i da je Carrie tijekom svoje karijere nekoliko puta koristila Harryjeve gaće u svojim nastupima, a neko su vrijeme one bile izložene u Muzeju erotskog naslijeđa u Las Vegasu. Nije poznato je li na kraju zaradila silan novac kojem se nadala, kao ni gdje se povijesne gaća trenutačno nalaze.

Foto: Harry & Meghan/Archewell Productions/Diamond Docs/Story Syndicate/Netflix

Carrie, koja tvrdi da nikada nije radila kao striptizeta iako su mnogi tada smatrali da je, danas radi kao filmska i televizijska producentica u vlastitoj produkcijskoj kući. Komentirala je i dio knjige "Spare" u kojem Harry otkriva kako je izgubio nevinost sa starijom ženom.

- Nasmijala sam se kada sam to pročitala. Kada sam ga upoznala pisalo se da sam puno mlađa nego što sam bila jer sam zapravo imala 41 godinu. Tako da sam oduvijek znala da on voli "pume" - kazala je.

Najčitaniji članci