Bivša supruga Borisa Beckera: 'On je vrag! Napustio je sina'

Bivši tenisač Boris Becker (55) je nakon izlaska iz zatvora prestao plaćati alimentaciju za sina Amadeusa, tvrdi njegova bivša supruga, nizozemska manekenka Sharlely Kerssenberg (46).

Manekenka Sharlely rekla je da je Becker prestao plaćati alimentaciju za njihovog sina Amadeusa, a zatim bivšeg tenisača prozvala 'vragom'.

Trostruki pobjednik Wimbledona pušten je iz zatvora u Velikoj Britaniji i deportiran u Njemačku nakon što je proveo sedam i pol mjeseci iza rešetaka. Becker je bio osuđen na 30 mjeseci zatvora zbog prikrivanja imovine, nakon što je proglasio bankrot.

Kerssenberg, koja je podnijela zahtjev za razvod, istaknula je da je suprug zanemario obitelj i 'uništio svoju reputaciju'.

- Boris može biti šarmantan i pun ljubavi kad to želi, ali i iznimno povrijediti riječima. On je vrag - komentirala je Kerssenberg za njemački list Bild, piše The Daily Mail.

Istaknula je da zatvor nije Borisa učinio boljom osobom, već on i dalje živi u vlastitom svijetu u kojem se sve vrti oko njega.

- Nisam mu ja kriva što je otišao u zatvor. Sam je uništio svoj ugled - dodala je.

Nekada su se iskreno voljeli, no kad je Boris krenuo lagati o financijama, započeli su problemi u braku.

- Boris voli obitelj na način koji je poznat samo njemu - istaknula je bivša manekenka.

Kerssenberg je također istaknula da Becker nije nazvao njihovog sina deset dana nakon što je pušten iz zatvora. Na koncu mu se javio oko Božića i pričao s njime tek dvije minute.

Čitavu situaciju komplicira i činjenica da manekenka ne zna službenu Borisovu adresu, što otežava brakorazvodnu parnicu jer nije zakazan datum suđenja. Njezin odvjetnik rekao je da Becker 'ne daje nikakve pouzdane informacije o trenutnom stanju stvari'.

Nakon izlaska iz zatvora, Becker je dao intervju njemačkoj televiziji Sat1 u kojem je opisao svoje muke u zatvoru.

- Mislio sam da ću izgubiti život u Wandsworthu. Neki je ubojica htio moj kaput i novac, rekao da će me ubiti ako ne dobije to što želi - prisjetio se Boris.

Nakon toga mu je prijetio još jedan ubojica, a Boris je strahovao za vlastiti život.

Na pitanje voli li još uvijek bivšeg muža usprkos problemima, u intervjuu s Piersom Morganom na TalkTV-u u svibnju, bivša supruga potvrdila je da ga svi vole - i ona, sadašnja djevojka Lilian, prva žena Barbara te sin Amadeus.

Becker je osvojio svoj prvi naslov prvaka u Wimbledonu 1985. sa samo 17 godina, postavši najmlađi igrač s tom titulom.

Na istom je turniru kasnije osvojio još dva naslova i zaradio oko 34 milijuna eura.

