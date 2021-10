Stephanie Grisham (45), bivša tajnica za medije Bijele kuće, predsjednikova 'desna ruka' i šefica osoblja Melanije Trump, napisala je knjigu 'I'll take your questions now: What I saw in the Trump White House' koja će svima 'otvoriti oči' i prikazati još neviđenu stanu vladavine bivšeg predsjednika. Javnost će knjigu moći pročitati 5. listopada, kada će se naći na policama knjižara diljem SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO

Kako pišu strani mediji, Stephanie u knjizi govori o Trumpovom mandatu te otkriva razne pikanterije iz Bijele kuće. Bivša tajnica okrivila je Donalda Trumpa (75) za zlostavljanje vlastitog osoblja, 'umirivanje' predsjednika Rusije, Vladimira Putina (68) i komentiranja mladih pomoćnika u seksualnom smislu.

U knjizi će, između ostalog, izaći detalji o tome kako je Trump inzistirao da javnost čuje kako njegov penis nije nalik na gljivu prilikom odgovora na komentare Stormy Daniels (42).

- Ležala sam, iznervirana što me j*** tip kojem penis izgleda poput gljive Toada u Mario Kartu - napisala je Stormy u knjizi objavljenoj 2018. godine kada je otkrila sve u vezi afere s bivšim predsjednikom SAD-a. Donaldu Trumpu je takav komentar, naravno, bio prevelik 'udarac na ego'. Čim je pročitao optužbu nazvao je tajnicu kako bi ju uvjerio da njegov penis nije mali niti u obliku gljive, ispričala je Grisham. U jednom dijelom knjige spomenula je i situaciju kada je bivši predsjednik pitao njezina dečka je li ona dobra u krevetu.

Afera Stormy Daniels 'oslobodila' je osvetu bivše dame Melanije Trump (51) dok je pokušavala proturječiti suprugu u javnosti. Grisham je u vrijeme afere sastavila objavu na Twitteru u kojem je zatražila za privatnost obitelji u kojoj je napisala da će se Melania usredotočiti na ulogu prve dame, supruge i majke no, Melanija izbrisala tweet s riječi 'supruga'.

Bivša tajnica u knjizi je ispričala kako su Melanijini potezi bili 'spretno osmišljeni', jer je tada hodala ruku pod ruku s atraktivnim vojnim pomoćnikom kojeg je Stephanie morala osobno izabrati za nju jer su podovi 'bili skliski'.

Uz sve navedeno, Grisham tvrdi da je uprava Bijele kuće obavijena 'kulturom laži'.

- Ležerno nepoštenje filtriralo se kroz Bijelu kuću iznova, bez prestanka - opisala je.

Javnost će u knjizi saznati i kako bivši predsjednik Trump nije htio otkriti zbog čega je u 2019. godini posjetio medicinski centar Walter Reed. Naime, Donald, kako piše Grisham, je tada bio na kolonoskopiji, ali nije želio da se to sazna kako ne bi postao predmet sprdnje na Internetu.

Trump je za vrijeme vladavine ured mogao iskoristiti za skretanje pozornosti na preventivne postupke i spašavanje života, no kao i s korona virusom, tada je bio previše zaokupljen vlastitim egom i zabludama o 'nepobjedivosti', piše bivša tajnica.

Donald je već pokušao doći do neobjavljenog primjerka knjige, ali mu to nije pošlo za rukom te će za to morati pričekati datum kada će knjiga biti objavljena. Ipak, to nije spriječilo njega i suprugu Melaniju da javno iznesu mišljenje o djelu bivše suradnice.

- Iza ove knjige stoji očita namjera. To je pokušaj iskupljenja nakon lošeg rada na mjestu tajnice za medije, neuspjelih osobnih odnosa i neprofesionalnog ponašanja u Bijeloj kući. Neistinom i izdajom nastoji steći relevantnost i novac na račun gospođe Trump - poručili su iz ureda bivše prve dame.