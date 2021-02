Ana Mamić ex Šikić (42) u lipnju prošle godine na sudu u Zadru podnijela je tužbu protiv bivšeg supruga Zorana Mamića (49). Sutkinja je dodijeljena prije nešto više od mjesec dana. Par se rastao prije tri godine. U tužbi riječka ekonomistica od trenera Dinama traži polovicu dvaju apartmana veličine 61,45 kvadrata i 59,58 kvadrata na prvom katu vile u Novalji na Pagu.

Ana Mamić u tužbi navodi kako je, dok je bila u braku sa Zoranom Mamićem, “u pretežitom dijelu sudjelovala u kupnji, a naročito u cijelosti opremila sporne apartmane”. Ana Mamić u tužbi nadalje tvrdi kako su “zajedničkim sredstvima, odnosno iz bračne stečevine, kupili apartmane u roh bau stanju”. Za potrebe izgradnje i opremanja tih nekretnina, ali i drugih nekretnina, Zoran Mamić dignuo je kredit na svoje ime, dodaje ona.

Međutim, tvrdi Ana Mamić, i ona je svojom ušteđevinom, ali i darovima dobivenim iz nasljedstva praktički svu svoju imovinu uložila u kupnju i opremanje apartmana. Ana Mamić kao svjedoke je predložila njihove vjenčane kumove. Nadalje, kako tvrdi Ana, iako su se ona i Zoran dogovorili kako će nakon razvoda sklopiti ugovor o diobi bračne stečevine, što prvenstveno uključuje diobu apartmana, Mamić je odbijao potpisati ponuđeni mu ugovor.

Pravdao se obavezama, tvrdi ona, i obećavao da će to učiniti dogodine. Od njegova prvotnog obećanja, istaknula je, prošle su gotovo tri godine. Ana Mamić zaključuje kako je Mamić doista fokusiran u postupcima koji se protiv njega vode na Županijskom sudu u Osijeku, no unatoč bezbrojnim obećanjima da će ipak potpisati i time podijeliti apartmane i dalje odbija to učiniti.

Ana Mamić navodi kako je u međuvremenu od susjede u Novalji doznala kako se protiv Zorana Mamića donijelo rješenje o ovrsi radi prodaje apartmana te zaključak kojim se putem FINA-e elektroničkom dražbom prodaju sporne nekretnine. Ana Mamić, osim apartmana, od Zorana Mamića traži i da joj podmiri 1200 kuna sudskih troškova za sastavljanje tužbe.

Zoran Mamić nije bio dostupan za komentar. Riječka ekonomistica i trener Dinama u braku su bili dvije godine. Vjenčali su se 2014. nakon četiri godine veze. Prethodno se Mamić rastao od Vanje Horvat 2010. nakon 17 godina braka. Nakon Ane Šikić, Zoran je ljubovao sa šibenskom manekenkom Anticom Filipović Grčić, pa s Darijom Crnjaković, koja se zbog njega preselila u Saudijsku Arabiju, a sad je u vezi s 11 godina mlađom Senkom Mandić, s kojom je prije godinu dana dobio dijete.