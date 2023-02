Bivši batler princeze Diane želi razgovarati s princem Harryjem i Williamom: 'Želim reći istinu'

Bivši batler princeze Diane, Paul Burrell (64) otkrio je da želi porazgovarati s prinčevima Williamom (40) i Harryjem (38). S obzirom da batler boluje od teške bolesti - raka prostate, rekao je kako je vrijeme da im ispriča sve što zna o princezi.

- Znam da nešto od toga nije lijepo, ali ako napustim ovo mjesto i odem negdje drugdje, oni to nikad neće saznati. Mislim da bi trebali znati - započeo je u razgovoru za Mirror.

- Moja bolest usmjerila je moju pažnju na to da dečkima kažem stvari prije nego što bude prekasno, da im kažem ono što bi stvarno trebali znati. Mislim da bi mi Diana rekla: Paul, ovo ti mora biti prioritet. Moraš otići vidjeti moje dečke - dodao je Paul.

Paul i Diana provodili su puno vremena zajedno, čak je ranije govorio i da su bili najbolji prijatelji te je rekao kako je samo njemu vjerovala.

- Proveo sam mnogo sati s Dianom, u njezinim najsretnijim i najmračnijim vremenima. Povjerila mi se i postoje mnoge stvari o kojima nikada nisam razgovarao, ali sada osjećam da je pravi trenutak. Mislim da bi ono što imam za reći moglo ponovno spojiti dečke, što bi Diana očajnički željela. Reći ću im samo istinu, to je sve. Ne tražim ništa zauzvrat - otkrio je.

Ispričao je i kako smatra da bi prinčeve nove informacije zbližile te bi mogli ponovo biti u dobrim odnosima.

- Zar ne bi bilo divno vidjeti dečke kako rade na svom odnosu i da se vrate tamo gdje bi se trebali vratiti? Javnost bi to voljela. Volio bih vidjeti Williama kako grli svog brata, ali mislim da to nećemo vidjeti jer ima previše prepreka na putu. Postoje stvari koje su se dogodile u svijetu njihove majke, a za koje oni možda ne znaju. I mislim da bi to moglo popuniti neke praznine. Ako bismo ikada sjeli, rekao bih Williamu: Ovo je unutar ovih zidova i nikad neće izaći - zaključio je bivši batler.

