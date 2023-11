Bivši frontmen 'Dire Straitsa' na aukciji prodaje svoje gitare

Mark Knopfler, bivši frontmen britanske rock grupe 'Dire Straits' u utorak je objavio da će sljedeće godine na aukciji ponuditi više od 120 gitara i pojačala iz svoje pet desetljeća duge karijere.

Britanska aukcijska kuća Christie's najavila je da će 31. siječnja na dražbi među ostalima ponuditi gitaru korištenu za vrijeme snimanja hita "Money For Nothing", a Knopfler ju je svirao i na legendarnom koncertu Live Aid održanom 1985. u Londonu.

U zbirci gitara Marka Knopflera su i brojni instrumenti koje je glazbenik koristio dok je skladao, snimao ili izvodio pjesme Dire Straitsa, stoji u objavi Christie'sa.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Među njima su instrumenti marke Gibson, Fender i Martin uz modele izrađene po narudžbi poznatih proizvođača gitara Rudyja Pense i Johna Suhra.

- Vrijeme je da neke od svojih dragocjenih suputnika sa šest žica izvadim iz njihovih kofera i omogućim im nove avanture s novim vlasnicima - rekao je Knopfler u objavi aukcijske kuće.

- Bez sumnje, bit ću tužan gledajući ih kako odlaze, no proveli smo divne trenutke zajedno i ne mogu na svima odjedanput svirati - dodao je.

Danas 74-godišnji rocker četvrtinu prihoda od prodaje donirat će raznim dobrotvornim organizacijama, među kojima su britanski Crveni križ, udruga za zaštitu divljih životinja Tusk i dječja neprofitna organizacija Brave Hearts of the North East.

Najvredniji instrument, procijenjen na 500,000 funta originalni je Les Paul Standard iz 1959. koji je Knopfler kupio od Bobbyja Tencha iz The Jeff Beck Group.

Očekuje se da će Gibson Les Paul reizdana gitara iz 1983., koja je korištena za snimanje pjesme "Money For Nothing" postići cijenu do 15.000 funta.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Gitara marke Fender "Mark Knopfler Signature Stratocaster" iz 2002., mogla bi dosegnuti cijenu do 6000 funta, a "Pensa-Suhr MK-1" koju je izradio i posebno prilagodio John Suhr procijenjena je na 6000 do 8000 funta.

Po nešto pristupačnijim cijenama moći će se kupiti mandolina koju je prethodno posjedovala blues legenda Yank Rachell, a trebala bi se naći u ponudi za 300 do 500 funta.

Aukcijska kuća Christie's od 9. do 13. prosinca održat će izložbu gitara i pojačala u New Yorku, nakon čega slijedi pretprodajno razgledanje u sjedištu kuće u Londonu.

U nedavnom razgovoru za BBC u povodu snimanja desetog solo albuma, Knopfler je otkrio da bi dio prihoda od dražbe mogao iskoristiti za kupnju novih gitara, pojasnivši da ni on "nije otporan na nova iskušenja".