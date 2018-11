Bivši kandidati: 'Sve smatramo pobjednicima, šokirali su nas...'

Mislim da je kandidatima najteže pala ta izolacija. Izdržali su bez slatkiša, ali bez obitelji je teško. Kad sve ovo završi, zapravo započinje njihov život i borba, rekao je Varaždinac Siniša Pšak (33), sudionik druge sezone 'Života na vagi'.

Transformacijom kandidata je i više nego zadovoljan. Iznenađuje ga kilaža koju su izgubili, a nada se kako će nastaviti raditi na sebi jer će im to uvelike pomoći da se ne vrate na staro.

- Na njima je sada sve. Samo trebaju odmah po završetku showa krenuti vježbati. Inače će sav ovaj trud i rad pasti u vodu. Vani je drugačije, imaš svakodnevne obaveze i uvijek te nešto može spriječiti da odradiš trening. To si ne smiju dopustiti - objasnio je. U finale treće sezone emisije 'Život na vagi' ušli su Marijo, Mario, Alen, Domagoj i Luka, a Siniša je oduševljen Alenom.

- Izgubiti 70 kila nije malo. On je sad druga osoba, drugačiji i u licu i u tijelu. Prepoznao sam ga po njegovom osmjehu i ćelavoj glavi, inače ne znam kako bih - našalio se Siniša. Gabrijela Crnjac, sudionica prve sezone, kaže da su joj u kući najviše nedostajali izlasci s prijateljima.

- Svi misle da je najveći problem hrana, ali to nije tako. Jedeš više nego što si jeo doma. Razlika je samo u tome što bih se doma najela u dva obroka, a u izolaciji ih pojedeš pet balansiranih - ispričala je. Ona je i nakon završetka showa nastavila vježbati i smatra da bi to trebali napraviti i drugi.

- Treninzi su mi prvi tjedan bili vrlo naporni, a sad ih obožavam. Čovjek zavoli vježbanje jer mijenja njegovo tijelo u smjeru u kojem on to želi. Bila sam i ostala ustrajna u svom cilju. Hoću doći do 70 kila - rekla je Gabi koja sada ima oko sto kila.

Favoriti su joj Alen i Luka jer su bili predani i borbeni, ali i poslušni. Ističe kako je vrlo važno to što su slušali savjete trenera pa i preskočili neko vježbanje kad im nije bilo dobro.

- Tijelo treba odmor. Dobro je što su slušali Sanju i Marija jer im oni žele samo najbolje - zaključila je.