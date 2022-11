Bivši ministar zdravstva bježi u reality, u džungli će biti okružen zmijama, jest će klokanova jaja

Bivšeg britanskog ministara zdravstva Matt Hancock (44) suspendirala je vladajuća Konzervativna stranka nakon što se prijavio u reality show u džungli "I'm a Celebrity... Get me Out of Here'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hancock, koji je dao ostavku iz vlade nakon što je snimljen kako ljubi savjetnicu kršeći pravila karantene, pridružit će se pop pjevaču Boyu Georgeu, bivšem engleskom igraču ragbija Mikeu Tindallu i engleskoj nogometašici Jill Scott u postavi za hit program.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U emisiji ITV-a slavne se osobe suočavaju s izazovima kao što su jedenje insekata dok su pritom okruženi sa zmijama. Konzervativna stranka priopćila je kako je učinila potrebne mjere.

- Nakon razgovora s Mattom Hancockom, razmotrio sam situaciju i vjerujem da je ovo dovoljno ozbiljna stvar da opravdava suspenziju - rekao je u utorak glavni savjetnik Simon Hart.

Također je bilo manje entuzijastičnih reakcija na vijest u West Suffolku, istočnoj Engleskoj - području koje Hancock predstavlja u parlamentu. Andy Drummond, zamjenik predsjednika lokalne konzervativne udruge, rekao je da se 'veseli što će Matt pojesti penis klokana', prema PA Media.

Foto: Yui Mok/PA Images/PIXSELL

Inače, Hancock je 2021. godine boravio u Splitu. Omraženi ministar i njegova ljubavnica Gina Coladangelo (45) viđeni su tada na romantičnoj večeri u restoranu Lvxor na Peristilu. Daily Mail je objavio video u kojem se vidi kako par uživa u vinu, sjedili su za stolom na vanjskoj terasi, a gitarist im je na stepenicama svirao serenade.

Oboje su u to vrijeme bili u braku. Hancocka je nakon afere napustila supruga, a on je podnio ostavku. Gina Coladangelo majka je troje djece čiji je prevareni suprug Oliver Tress, osnivač trgovine odjećom Oliver Bonas.

Najčitaniji članci