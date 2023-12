Bivši muž Britney Spears skinuo 15 kg nakon razvoda. On tvrdi: 'Ne tražim novu, nije to osveta'

Sam Asghari (29), bivši muž slavne pjevačice Britney Spears (42) otkrio je kako je prošao kroz veliku 'transformaciju' nakon rastave.

Foto: Instagram

On tvrdi kako je u proteklih pet mjeseci izgubio 15 do 20 kilograma, kako piše Page Six.

- Ponekad kada se nađete u situaciji da niste toliko koncentrirani na sebe, može vam biti teško primijetiti vaše tjelesne promjene koje svi ostali primjećuju - rekao je Asghari, koji je podnio zahtjev za razvod od slavne glazbenice u kolovozu.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Dodao je kako je nedavno prošao kroz 'duhovni i energetski pomak'.

- Imam više vremena za sebe i više se fokusiram na sebe - objasnio je dalje i dodao da, iako je transformacija uslijedila nakon njegovog razlaza s pop zvijezdom, to 'nije nužno proizašlo iz osvete, već iz samoljublja'.

- Ponekad se previše usredotočite na sebe - rekao je, dodajući kako je 'ljubav prema sebi nešto što bi svatko trebao prakticirati'.

Sam je priznao kako ne traži novu ljubav već je fokusiran na posao.

Podsjetimo, bivši par krenuo je svoju vezu 2017. godine kada su se upoznali na snimanju spota. U braku su proveli godinu dana, a već u svibnju ove godine se počelo šuškati da imaju probleme u odnosu.

Inače, Britney je 13 godina bila pod konzervatorstvom, njen otac Jamie kontrolirao joj je cijeli život, financijska sredstva, izlaske i objave na društvenim mrežama.

Nedavno je izvor za strane medije otkrio kako pjevačica misli da je Sam, njezin odnedavno bivši suprug, potajno radio s njezinim ocem i davao mu informacije koje su mu pomogle da nastavi nadzor nad njom.