Bivši partneri pozirali su skupa: Iva i Luka sad su dobri prijatelji

Šulentić i Nižetić sreli su se i prošle godine u Opatiji na Dori, kada je Luka pjevao, a Iva vodila program. Kad su prije devet godina prekinuli, složili su se da će ostati u dobrim odnosima

<p>Voditeljica <strong>Iva Šulentić </strong>(37) i pjevač<strong> Luka Nižetić </strong>(37) bili su zajedno od 2007. do 2011. godine. Svega nekoliko mjeseci nakon što su proslavili četvrtku godinu veze, odlučili su se razići, ali su ostali u dobrim odnosima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenuci koji su obilježili Doru 2019. </strong></p><p>U subotu je bila dodjela nagrada Elle Style, a dvojac se našao na istom eventu. Nisu se izbjegavali kao što to možda neki drugi bivši partneri rade već su skupa pozirali, a fotografiju je Luka objavio na svom Instagram profilu.</p><p>Par se upoznao 2007. godine na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, kada je Nižetić nastupao s pjesmom 'Pusti me u san', a Šulentić je vodila cijeli program.</p><p>Vezu su krili, za nju je znala samo nekolicina prijatelja. Voljeli su putovati i provoditi vrijeme zajedno, a kad su prekinuli su istaknuli: </p><p>-Mladi smo, veza je bila prekrasna i trajala je četiri godine, ali došla je svom prirodnom kraju. Ostajemo prijatelji i podrška jedno drugome - pojasnili su. </p><p>Iva i Luka sreli su se i prošle godine na 'mjestu zločina', na Dori, kada je Luka izvodio pjesmu 'Brutalero', s kojom je bio u samom vrhu natjecanja. </p>