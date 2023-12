Bivši pjevač popularnog sastava Years & Years predstavljat će Britaniju na Eurosongu 2024.

Pjevač Olly Alexander (33), bivši član grupe popularne grupe Years & Years, predstavljat će Veliku Britaniju na Eurosongu 2024. godine. Olly je otpjevao neke od najpoznatijih pop pjesama današnjice, kao što su 'Desire', 'King', 'If You're Over Me' i brojne druge.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako prenosi BBC, Olly se nada da će sljedeće godine ostvariti bolji rezultat nego što je prošle godine imala Mae Muller, koja je završila predzadnja. Da će sudjelovati na Eurosongu otkriveno je tijekom finala emisije 'Strictly Come Dancing'.

- Volim Eurosong jako puno, ostvario mi se san. Jako sam uzbuđen - rekao je tada. U priopćenju za medije je dodao da će dati sve od sebe da njegov nastup ostane zapamćen.

-Odlučan sam u tome da dam sve od sebe i da priredim izvrstan i nezaboravan nastup za sve vas - rekao je.

Pjesma s kojom će se predstaviti još uvijek nije gotova, ali je jedan od autora Danny L. Harle, koji je stvorio neke od najvećih hitova Dua Lipe i Charli XCX. 'Bit će elektronska, nešto na što ćete moći plesati. Ali ne mogu reći više od toga', otkrio je Alexander.

Inače, njegovih pet pjesama našlo se na ljestvici Top 10 singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Olly je također bio nominiran za BAFTA-u zbog uloge u seriji 'It's A Sin'.