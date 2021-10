Dean Cain (55), koji je glumio Supermana u TV seriji 'Lois & Clark: Nove avanture Supermana', iskreno je prokomentirao novu verziju superheroja iz stripa u kojoj je on biseksualac.

- Rekli su da je to novi smjer. Ja mislim da besciljno lutaju - rekao je iskreno Cain tijekom gostovanja u emisiji Fox & Friends.

Rekao je kako to nije iznenađujuće u današnje vrijeme.

- To što je Superman sada biseksualac nije hrabar ni odvažan potez. Da su to učinili prije 20 godina, možda bi to bilo hrabro - dodao je.

Iako je ova vijest mnoge iznenadila, on ne vidi povoda za time.

- Hrabro bi bilo kad bi se Superman borio za prava homoseksualaca u Iranu, gdje će vas baciti sa zgrade zbog seksualnog opredjeljenja - dodao je glumac.

Podsjetimo, Jon Kent, sin Supermana Clarka Kenta, u novom izdanju stripa 'Superman - Son of Kal-El' bit će biseksualac, pišu strani mediji. Osvojio ga je šarm novinara Jaya Nakamure pa se tako baš poput svog tate zaljubio u novinarku Lois Lane. Novog Supermana tako privlače i žene i muškarci.