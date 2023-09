Bivši suprug Megan Fox otkrio da je zaprosio plesačicu Sharnu: 'Naše posljednje poglavlje...'

Glumac i bivši suprug Megan Fox (37), Brian Austin Green, najpoznatiji po ulozi u seriji 'Beverly Hills, 90210' zaprosio je australsku plesačicu Sharnu Burgess.

Na društvenim mrežama su objavili dirljivi video na kojemu njihov dvogodišnji sin Zane, zajedno s Greenovom djecom iz prvog braka, stavljaju ruku jednu na drugu.

Na vrh svoju ruku stavlja Sharna te pokazuje zaručnički prsten.

- Zadnje poglavlje - napisala je Sharna u opisu.

Inače, par je počeo izlaziti krajem 2020. godine, pet mjeseci nakon što je Green potvrdio razvod od Fox poslije 10 godina braka.

U prosincu 2020. viđeni su skupa na odmoru na Havajima.

- Stvarno je sjajno. Zapravo više nisam slobodna. Ali to je vrlo novo i vrlo, znate, to je izlaženje, u biti. Nitko to još ne naziva vezom - rekla je istog mjeseca kad su je snimili s Greenom.

U veljači prošle godine objavili su da čekaju dijete, a maleni dječak Zane Walker Green rođen je 28. lipnja.

Green s Megan Fox ima troje djece - Journeyja Rivera (7), Bodhija Ransoma (9) i Nou Shannona (10), dok s Vanessom Marcil ima 21-godišnjeg sina Kassiusa.