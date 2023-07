Bivši suprug Tare Thaller otkrio: Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i ne...

Faris Pinjo (26) na Splitskom je festivalu izveo svoju pjesmu 'Za nju', a s obzirom da se nedavno rastao od glumice Tare Thaller (25) poručio je kako još uvijek vjeruje u ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Naravno da vjerujem. Mislim da koncept braka trenutno u ovom dobu u kojem živimo je zeznut, ali ja vjerujem i dalje u to, naravno. Ja sam sad kreativno nabijen, to me inspirira i daje i vjetar u leđa - otkrio je za IN Magazin i dodao kako su još uvijek u dobru.

Foto: Slaven Branislav Babic

- Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo, jer malo je neprirodno u periodu kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje - rekao je Faris.

Prije nešto manje od mjesec dana priznao je javno da se on i Tara razvode i da iako su pokušali spasiti brak, nije im uspjelo.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili - otkrio je tada.

- Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice - dodao je.

Foto: Instagram

- Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - rekao je tom prilikom.

Faris je glazbenik koji je davne 2015. sudjelovao u regionalnom talent showu 'X Factor Adria', a mentor mu je bio Tonči Huljić koji ga je svrstao u grupu 9 Control. On je tada s bendom došao do superfinala natjecanja, ali sada se želi posvetiti autorskom radu i vlastitim skladbama.