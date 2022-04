Bivši suradnik podržao Willa Smitha: 'Ne znam puno ljudi koji manje griješe od njega'

Prošlo je mjesec dana otkako je glumac Will Smith (53) ošamario komičara Chrisa Rocka (57) na dodjeli Oscara. Iako su mnogi javno osudili glumca, ima i onih koji su ga podržali. Jedan od njih je i Willov prijatelj te bivši suradnik iz benda, DJ Jazzy Jeff (57), piše NY Post.

- Nemojte smatrati da je to nešto na što je ponosan. To je greška u prosudbi. Nešto što sam shvatio je da ne znam previše ljudi koji su manje griješili od njega. Mogu nabrojati 50 situacija u kojima je trebao nekog prebiti i nije to učinio. Čovjek je, pogriješio je. Mislim da većina kritika dolazi od ljudi koji ne misle da su ljudi poput njega ljudska bića - izjavio je Jazzy s kojim je Will nekada činio poznati rap dvojac DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Glumca su dosad javno osudili reper A$AP Rocky, Jim Carrey, Zoe Kravitz, Amy Schumer, Janet Hubert, a podržali su ga Denzel Washington te britanski kancelar Rishi Sunak.

Podsjetimo, Akademija je odmah oštro osudila napad, a nedavno su javnost izvijestili i o njihovoj odluci kako glumac neće smjeti prisustvovati dodjeli prestižne nagrade sljedećih 10 godina.

- Odbor je odlučio da u razdoblju od 10 godina, od 8. travnja 2022. godine, Smithu neće biti dopušteno prisustvovati bilo kakvim događajima ili programima Akademije, osobno ili virtualno, uključujući, ali ne ograničavajući se na dodjelu Oskara - rekao je predsjednik Akademije filmske umjetnosti i znanosti, David Rubin i izvršna direktorica Dawn Hudson.

