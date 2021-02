Reality show 'Moja mama je privlačnija' (My Mum's Hotter Than Me!) prikazuje roditelje u Velikoj Britaniji, koji se svim silama trude biti ljepši od svoje djece. Čine sve što mogu kako bi ostali mladi i lijepi, a usput se otkriva i neobična obiteljska dinamika u kućanstvima.

Majke idu na brojne kozmetičke tretmane i plastične operacije, provokativno se odijevaju i imaju neobične hobije, a sve to prate kamere.

U ovom showu nije rijetkost da se pojave glamurozne bake, koje s unukama idu tulumariti u noćne klubove te kćeri i majke koje se bave modelingom. U nekim epizodama bilo je i majki koje rade kao striptizete, očevi koji uživaju u diskotekama, majke i kćeri koje su ovisne o plastičnim operacijama... Ovaj show se smatra jednim od bizarnijih u britanskoj produkciji.

Amanda Booth (55) jedna je od poznatijih sudionica ovog realityja. Sa svojom unukom Emmom obožava ići u noćne klubove.

- Mislim da nitko od mojih prijatelja nikada nije išao tulumariti sa svojom bakom - rekla je Emma, a Amanda se nadovezala: "Popijemo nekoliko pića zajedno prije izlaska, ali ja se nikad ne napijem".

Na račun ovog showa nanizali su se razni komentari na društvenim mrežama.

- Treba mi terapija nakon što sam ovo pogledala - glasi jedan od komentara.