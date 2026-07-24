Bjegunac Mamić objavio fotku s 27 godina mlađom Jelenom: Svi gledaju u prsten na njenoj ruci

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, objavio je na svome Instagramu jednu od rijetkih zajedničkih fotografija sa svojom partnericom Jelenom Planinić. Par je pozirao u prirodi, a pažnju je privukao prsten na Jeleninoj ruci.

Foto: screenshoot/Instagram

Jelena Planinić dolazi iz Ljubuškog te je od Mamića mlađa 27 godina, a njen profil na Instagramu je privatan. Za njihovu vezu doznalo se 2023. godine te ih se često moglo vidjeti u Mostaru gdje, navodno, žive u zajedničkom stanu.

Par se rijetko može vidjeti na javnim događanjima, ali u rujnu 2024. godine zajedno su se pojavili na premijeri dokumentarnog filma "Moja istina - Vaha" o Vahidu Halilhodžiću u Sarajevu, a početkom prošle godine zajedno su se pojavili koncertu Lepe Brene na Jahorini.

Foto: Instagram

Jelena mu je prošle godine u srpnju javno čestitala rođendan.

- Sretan rođendan osobi čije je srce veće od svijeta! Zaslužuješ sve najljepše što život može ponuditi! Volim te zauvijek - napisala je ispod fotografije.