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ZAJEDNIČKI TRENUCI

Bjegunac Mamić objavio fotku s 27 godina mlađom Jelenom: Svi gledaju u prsten na njenoj ruci

Piše 24sata,
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Bjegunac Mamić objavio fotku s 27 godina mlađom Jelenom: Svi gledaju u prsten na njenoj ruci
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Foto: screenshoot/Instagram
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Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić objavio je fotografiju na kojoj pozira u prirodi s djevojkom Jelenom

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Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, objavio je na svome Instagramu jednu od rijetkih zajedničkih fotografija sa svojom partnericom Jelenom Planinić. Par je pozirao u prirodi, a pažnju je privukao prsten na Jeleninoj ruci. 

Foto: screenshoot/Instagram

Jelena Planinić dolazi iz Ljubuškog te je od  Mamića mlađa 27 godina, a njen profil na Instagramu je privatan. Za njihovu vezu doznalo se 2023. godine te ih se često moglo vidjeti u Mostaru gdje, navodno, žive u zajedničkom stanu. 

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Par se rijetko može vidjeti na javnim događanjima, ali u rujnu 2024. godine zajedno su se pojavili na premijeri dokumentarnog filma "Moja istina - Vaha" o Vahidu Halilhodžiću u Sarajevu, a početkom prošle godine zajedno su se pojavili koncertu Lepe Brene na Jahorini.

Foto: Instagram

Jelena mu je prošle godine u srpnju javno čestitala rođendan.

- Sretan rođendan osobi čije je srce veće od svijeta! Zaslužuješ sve najljepše što život može ponuditi! Volim te zauvijek - napisala je ispod fotografije.

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