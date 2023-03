Blac Chyna izvadila je sve filere i silikone: 'Previše je opasno!'

Američki model Blac Chyna (34) odlučila je maknuti filere i silikone iz lica i tijela, a cijeli proces podijelila je s pratiteljima na Instagramu.

Chyna je poručila drugim ženama da ne stavljaju filere i silikone.

- Nemojte stavljati silikone. Možete se razboljeti, možete umrijeti, može doći do raznih komplikacija - napisala je Chyna.

Proces uklanjanja silikona trajao je osam sati.

- Inače je to trebalo trajati najviše četiri sata, no stroj nije uspijevao razbiti to što je bilo u mojoj stražnjici. Ta masa ga je stalno začepljivala - ispričala je. Manekenka je ovako izgledala s filerima.

