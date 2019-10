Blair o teškoj bolesti: 'Liječnici su mi tada rekli da ću umrijeti'

Nakon što su joj prije nešto više od godinu dana dijagnosticirali multiple sklerozu, glumica Selma Blair (47) na društvenim mrežama nerijetko govori o životu s teškom bolešću i o liječenju koje prolazi.

Na panelu 'Time 1009 u New Yorku otkrila je kako su joj liječnici u jednom trenu rekli da se pripremi za smrt. To ju je prisilio da istraži druge opcije te je tako pristala na presađivanje matičnih stanica i kemoterapiju.

- Liječenje nije napredovalo onako kako se očekivalo i bilo mi je sve gore. Nisam to namjeravala učiniti. Nisam htjela uništavati svoje tijelo. Pitala sam se zašto bih u njega unosila tu užasnu drogu, kemoterapiju, pa nemam rak. Međutim, počeki mi je nedostajati opcija - ispričala je Selma.

Nakon što je dobila manju dozu kemoterapije netom prije transplantacije matičnih stanica, tvrdi da je odmah osjetila poboljšanje te da ju je to uvjerilo da nastavi s kemoterapijom, ali bila je svjesna rizika.

- Upozorili su me. Počela sam praviti planove za smrt. Rekla sam za to svom sinu, a on je rekao da želi da me kremiraju. Dobila sam više kemoterapije nego pacijenti s rakom, a matične stanice su mi pomogle da preživim toliko kemoterapije. Ona zaista pomaže pri liječenju multiple skleroze - dodala je.

Blair je svojedobno rekla kako je godinama imala simptome, no nije ih shvaćala ozbiljno sve dok nije pala pred prijateljem koji ju je natjerao da otiđe na pregled. Prvotno je mislila kako joj se ukliještio živac, ali ispostavilo se da od ove neizlječive bolesti glumica boluje najmanje 15 godina.

- Oporavljam se. Mogu bolje hodati. Natečena sam i bole me zglobovi. Oči još uvijek ne fokusiraju. Kemoterapija i visoka doza lijekova imaju svoju cijenu. Visoke doze koje dobivam zbog transplantacije su teže sad nego kad sam ih dobivala. Tijelo je u šoku - napisala je glumica na društvenim mrežama nakon što se podvrgnula tretmanima.

