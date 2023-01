Blake Lively promijenila imidž

Foto: Profimedia

Šuška se da je promijenila boju kose radi novog filma 'It Ends with Us', koji će biti temeljen na istoimenom ljubavnom romanu spisateljice Colleen Hoover

Glumica Blake Lively (35) pohvalila se novom frizurom na društvenim mrežama. Svoju plavu kosu obojila je u smeđu. POGLEDAJTE VIDEO: Na Instagram Storyju podijelila je fotografiju na kojoj pozira u crnom topu, raspuštene kose i s upečatljivim crvenim ružom na usnama. Foto: Instagram/Screenshot Šuška se da je promijenila boju kose radi novog filma 'It Ends with Us', koji će biti temeljen na istoimenom ljubavnom romanu američke spisateljice Colleen Hoover. Knjiga o mladoj ženi zaljubljenoj u tvrdoglavog neurokirurga Rylea Kincaida s mnogo tajni, postala je bestseller spisateljice koja je prodala oko 20 milijuna svojih ljubića. Autoricu je ekranizacija romana oduševila jer je ulogu glavne junakinje Lily preuzela baš Blake. Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL Najčitaniji članci