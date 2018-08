Blanka Vlašić: Na parkiralištu se dogodilo moje obraćenje...

Kao nažalost većina mladih nakon sakramenta pričesti i krizme udaljila sam se od crkve, jednostavno sam odlučila da mi Bog ne treba, da sam dovoljna sama sebi i koncentrirala sam se samo na sport, ispričala je atletičarka Blanka Vlašić (34). Splićanka je sudjelovala na 29. Međunarodnom festivalu mladih u Međugorju - Mladifestu gdje je govorila kako joj je vjera promijenila karijeru i život.

Foto: YouTube screenshot

- Živjela sam u jednoj kutiji gdje je samo jedna mogućnost bila prihvatljiva, a to je uspjeh. Ništa drugo nije me moglo toliko razveseliti kao letvica koja ostaje - rekla je Blanka. Atletičarka je stalno pokušavala nadmašiti samu sebu, a shvatila je kako joj nitko ne plješće nakon ozljede. Istaknula je kako je išla protiv boli i maltretirala svoje tijelo.

- Nije bilo važno što me boli peta, ali sve se to slagalo sa strane. Normalno da tijelo neće dopustiti da ga iscrpljujem zauvijek. U jednom trenutku i tijelo kaže – dosta mi je toga, nemoj mi to više raditi - prisjetila se Vlašić. Atletičarki je posebno bilo teško 2012. kada joj se oporavak oduljio zbog infekcije pa je morala Olimpijske igre gledati kod kuće.

Blanka se tada samosažalijevala i plakala, a prijatelj joj se javio da je zapalio svijeću ispred kipa svetog Ante na Poljudu. Atletičarka je također počela tamo odlaziti, no nije išla u crkvu i shvatila je kako će joj trebati čudo. Otputovala je u Portugal vrhunskom liječniku, a putem je čitala Bibliju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- To je bio neki znak. Tražila sam utočište i sigurnost, koje sam tražila svuda okolo, ali nisam našla. Očito svi osjećamo zov našeg srca i duše, to je glas koji nas zove doma. Nažalost, to najbolje čujemo onda kad se osjećamo najjadnije i preopterećeno - istaknula je Blanka.

Foto: Instagram

Splićanka je početkom 2013. postala tjeskobna i sve lošije je spavala, a osjećala je i pritisak na prsima i nije mogla više disati. Požalila se svom ocu i atletskom treneru Jošku Vlašiću (62), a sve je čuo njezin stariji brat Marin koji joj je rekao da moli za nju. Blanka nije znala da je on doživio preobraćenje jer nisu razgovarali mjesec dana radi nesporazuma.

Foto: Instagram

- Tamo, na tom pustom parkiralištu, za vrijeme njegova monologa koji sam ja poslušala dogodilo se moje obraćenje. To nije bilo potaknuto nekim mojim pitanjem, to je bio dar. Izljev Duha Svetoga koji je promijenio cijeli moj život, mene cijelu iz korijena - ispričala je atletičarka. Dodala je kako ne voli izraz da je pronašla Boga jer ne može pronaći onoga koji je pronašao nju.

Foto: Instagram

- U jednome sam trenutku, iz svoje tadašnje svjetovne perspektive, ostala bez svega: nisam mogla trenirati, hodati i nisam imala volje za takvim životom, povukla sam se u sebe, proživljavala sam golemu tjeskobu. I u tom životu, gdje nije bilo mjesta ni za koga, Gospodin je pronašao mjesto za sebe - zaključila je Blanka.