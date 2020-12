Društvene mreže 'krcate' su čestitki poznatih. Većina ih je pozirala pored božićnih drvca, a svatko od njih je na svoj način uputio lijepe riječi.

- Želimo svima koji slave sretan i blagoslovljen Božić - poručili su Gordana Marelli (38) i Adam Kromer (33) koji su pozirali sa sinom Noelom, a svo troje stavili su božićne kapice.

Modni stilist Marko Grubnić (38) nazdravio je uz Momčila Gurovića, a društvo im prave dva psa.

- Have a Holly Jolly Christmas - citirao je stih popularne božićne pjesme.

Pjevačica Minea (43) je pak pozirala sama.

- Ljudići moji sretan vam Božić. Ove godine smo se puno smijali, malo plakali, malo manje pjevali i jako puno zoomali. Ali sve nas je to nekako još više zbližilo. Želim vam od srca blagoslovljen, veseli i zdravi Božić s vašim najdražima - napisala je.

Obiteljsku fotografiju objavio je glumac Slavko Sobin (36), a s njima poziraju čak četiri psa.

- Ne volim čuti rečenicu 'Ovaj virus nas je puno toga naučio'. U životu su me učili moji roditelji, moj brat, moji prijatelji, moji učitelji, profesori, kolege, šefovi... učili su me prolaznici na cesti bilo dobrim ili lošim primjerom, učili su me i psi moji čak... ne može te virus naučiti o poniznosti, zahvalnosti, empatiji, ljubavi, vrijednosti, vjernosti, moralu... ovaj virus nas je možda ove godine porazdvajao, ali ne zaboravite zahvaliti svojim obiteljima na svemu što su vam u životu dali, lijepa riječ može bit toplija od najdužeg i najčvršćeg zagrljaja. Hvala mojim ljudima što me uče i sretan Vam svima Božić - poručio je.

Bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (34) također je pozirala sa psom kojeg je nedavno nabavila.

- Sretan Božić svima koliko vas ima. Velika pusa od gosp. Ria i mene - rekla je.

Glumica Anja Šovagović-Despot (57) fotkala se sa suprugom Draganom Despotom (64) i djecom.

- Veselje ti navješćujem, puče kršćanski, jerbo se kralj u Betlemu rodi nebeski! Sretan Božić! - napisala je.

Komičar Mario Petreković (48) i njegova djevojka Aleksandra Kramberger nedavno su postali roditelji djevojčice Marle.

- Sretan Božić nama i našima od vas i vaših - poručili su.

Pjevač Marko Kutlić (25) fotkao se s dvojicom sinova.

- Nek se Krist danas rodi u srcu svakog od nas! Sretan, radostan i blagoslovljen Božić žele Vam Kutlići! - stavio je u opis objave.

- Sretan i blagoslovljen Božić - rekli su Duje Ćaleta-Cara (24) i njegova djevojka Adriana Đurđević (29) koja se fotkala u izazovnom stajlingu.

A kad smo već kod nogometaša i njihovih boljih polovica, božićnu čestitku uputili su Marta Fernandes (24) i njezin suprug Junior Fernandes (32). Pozirali su sa sinovima, a obitelj se modno uskladila.

- Blagoslov, zdravlje i mir svima ......pa i njima..... - kaže glazbenik Tony Cetinski (51) koji je spavao na podu sa suprugom Dubravkom.

- Dragi ljudi sretan Božić i svako dobro od Vejzovićka ispred kamere, i Vejzovića iza kamere - rekla je glumica Bojana Gregorić Vejzović (48).

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić (37) i psihijatar Boran Uglešić (45) također su pozirali u blagdanskom izdanju.

Obiteljsku fotografiju objavio je i glazbenik Saša Lozar (40).

Božić slavi i bogata nasljednica Tamara Ecclestone (36). Ona i suprug Jay Rutland fotkali su se s njihovim dvjema kćerima.

- Dragi prijatelji, poznanici i svi ljudi dobre volje, želim svima obilje zdravlja u vašim tijelima i mira u vašoj duši. Na dobro vam došao Božić i Sveto porođenje Isusovo - poručila je glumica Ornela Vištica (31).

Pjevačica Franka Batelić (28) objavila je fotografiju sina Viktora.

- Sretan Božić svima! Viktorov prvi. P.s. Kuglice nisu preživjele! - našalila se.

- Dragi moji, od srca vam želim najsretniji Božić! - napisao je glazbenik Damir Kedžo (33).