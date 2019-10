Bloom se oglasio o golišavim fotkama: 'Stvarno mi nije velik'

Glumac Orlando Bloom (42) se 2016. našao u središtu skandala, kada su ga paparazzi ulovili potpuno golog, dok je veslao na dasci u društvu zaručnice i pjevačice Katy Perry (34).

guys lmao look at the shadow (Orlando Bloom) pic.twitter.com/k5KQ20pqdo — jean-baptiste (@artworkbyjb) 3. kolovoza 2016.

Fotografije su, očekivano, u vrlo kratkom roku postale viralne, a mnogi su opazili impozantnu veličinu Orlandove muškosti. No glumac danas tvrdi da njegova veličina nije toliko impresivna kako se to činilo na kontroverznim fotkama.

- Stvarno nije tako velik. Stvari na fotografijama snimljene s velikim optičkim lećama mogu postati izdužene. To je optička iluzija. Moj glasnogovornik me nazvao i rekao kako to nije najgora stvar u cijeloj situaciji jer su prije svega bile objavljene fotografije na kojem je sve bilo prekriveno crnim pravokutnikom pa se našalio i pitao me imam li dovoljno veliku crnu kutiju da se pokrijem. Uskoro je nekome sinulo kako bi mogli ukloniti cenzuru jer će fotografije bez nje vrijediti više - izjavio je Orlando u intervjuu s DJ-em Howardom Sternom.

O incidentu je tada obavijestio bivšu suprugu i majku svog djeteta, manekenku Mirandu Kerr (36) i najavio joj što može očekivati u medijima.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Poslao mi je u poruku u kojoj je napisao da je osramoćen i da će se pojaviti neke fotografije. Samo me htio obavijestiti o tome da se ne šokiram, a ja sam se pitala što ti je bilo da si veslao gol, o čemu si razmišljao - izjavila je Miranda u jednom intervjuu.