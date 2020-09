Bogataši iz Engleske kupili vilu Darija Srne: 'Našli smo mali raj'

Obitelj iz Londona tražila je nekretninu na otoku Hvaru, kojeg su prozvali 'pravim malim rajem'. U srpnju 2017. posjetili su otok, a domaćica u vili u kojoj su odsjeli povezala ih je s ljudima koji prodaju nekretnine

<p>Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Darijo Srna </strong>(38) prije nekoliko godina kupio je kuću na uzvisini iznad Ivan Dolca na južnoj strani Hvara. Kada ju je kupio, to je bila kamena poljska kuća. S vremenom su je preuredili i nadogradili pa je postala atraktivna vila s bazenom. </p><p>Tamo je Darijo odmarao sa suprugom <strong>Mirelom </strong>(38) i njihovom djecom <strong>Kasjom </strong>(10) i <strong>Karlom </strong>(5). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Darijo Srna žalio se na buku ispred svoje vile</strong></p><p>Međutim, Darijo je krajem 2019. godine prodao vilu engleskom bračnom paru <strong>Christianu </strong>i <strong>Lucilli Gray </strong>iz Surrey Hillsa, jugoistočnog dijela Londona, piše<a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/bogata-engleska-obitelj-kupila-nekretninu-darija-srne-kamena-poljska-kuca-preuredena-je-u-atraktivnu-vilu-odluka-je-pala-cim-smo-stigli-u-dvoriste-1046447?fbclid=IwAR2F4I5Qp923cch1wPpOFNnB2onPPPW74UNrj9ovPcXXo06Kqr0q8YhoGVc" target="_blank"> Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>- Sve je počelo kada sam dobila teško ostvariv, gotovo nemogući zadatak… pronaći vilu koja će zadovoljiti podužu listu kriterija moje velike obitelji za sljedeće obiteljsko ljetovanje: blizu mora, u mjestu koje nitko od nas još nije posjetio, treba imati bazen, wi-fi, klimu, pogled na more, sobe s kupatilom - započinje Luccila. </p><p>Danima je 'surfala' po portalima koji nude nekretnine i pronašla je Villu Perku, koju su onda i posjetili i uživali u čarima Hvara. </p><p>- Upravo takvo mjesto, pravi mali raj kakav smo tražili. Rezervirali smo i u srpnju 2017. stigli u Svetu Nedjelju, na prekrasni otok Hvar - kaže Lucy. </p><p>Njihova djeca <strong>Louis</strong>, <strong>Grace </strong>i <strong>Max </strong>zaljubili su se u okoliš Hvara i čisto plavo more. Već tada su odlučili kupiti nekretninu na Hvaru kako bi imali gdje dolaziti tijekom ljeta s obitelji i prijateljima. Potraga za kućom je ubrzo krenula...</p><p>- Naša izvrsna domaćica Vilma Plazonja, bila je od velike pomoći, ona nas je povezala s ljudima koji su prodavali nekretnine, pa je tako započela naša potraga za kućom na Hvaru… Budući da smo odsjeli na južnoj strani otoka, bilo je to područje na koje smo 'bacili oko', a naš agent nam je između ostalih pokazao i vilu Darija Srne - govori Lucilla.</p><p>Odluka da kupe Darijevu vilu je pala čim su stigli u dvorište preuređene vile, ali i interijer vile ih je oduševio jer je sve bilo uređeno do najsitnijeg detalja. </p><p>- Što reći, korona virus nas je nakon toga ipak ometao pri planiranju dolaska u Ivan Dolac, ali imali smo sreću upasti već na prvi let iz Velike Britanije za Hrvatsku, tako da smo ovog ljeta s obitelji čak sedam tjedana uživali u našoj prekrasnoj kamenoj kući - kaže obitelj. </p>