'Bohemian Rhapsody' i Rami Malek slavili: 'Hvala ti, Freddie'

Ovogodišnju 76. ceremoniju dodjele Zlatnih globusa u Beverly Hillsu vodili su kanadska glumica Sandra Oh (47) i komičar Andy Samberg (40).

U kategoriji najboljeg filma - drame pobijedio je 'Bohemian Rhapsody', a glavni protagonist tog filma Rami Malek dobio je nagradu za najboljeg glumca za izvedbu Freddieja Mercuryja. Malek se u govoru zahvalio Freddieju na svemu što je napravio.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Srce će mi iskočiti od uzbuđenja. Velika je čast primiti nagradu u konkurenciji s ovakvim glumcima. Imam privilegiju što sam ubrojen među vas. Hvala članovima grupe Queen - Brianu Mayu i Rogeru Tayloru što su mi pomogli oko filma. Hvala ti Freddie Mercury, ti divni čovječe! Volim te - rekao je Malek na bini.

Foto: Alex Bailey

U kategoriji glumica slavila je Glenn Close za 'The Wife', iako se očekivalo da će to priznanje pripasti Lady Gagi. U kategoriji najboljeg filma komedije ili mjuzikla pobijedio je 'Green Book', Christian Bale ('Vice') je najbolji glumac, a Olivia Colman ('The Favourite') glumica.

Nagradu za najboljeg redatelja dobio je Meksikanac Alfonso Cuaron za film 'Roma', koji je proglašen i za najbolji strani film. Najbolju sporednu ulogu ostvario je Mahershala Ali u 'Green Booku' i Regina King za 'If Beale Street Could Talk'.

Kod televizijskih nagrada najbolja drama je serija 'The Americans', a komedija 'The Kominsky Method'. Richard Madden ('Bodyguard') i Sandra Oh ('Killing Eve') dobili su nagrade za najbolje glumce kod dramskih ostvarenja, a Michael Douglas ('The Kominsky Method') i Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel') kod komedija ili mjuzikla.

Golden Globe za životno djelo, koja nosi ime Cecil B. DeMille, dobio je Jeff Bridges, slavni 'The Dude' u filmu The Big Lebowski iz 1998. godine.

Najbolji film (drama)

Bohemian Rhapsody

Black Panther

The Star Is Born

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Najbolji film (komedija ili mjuzikl):

Green Book

Crazy Rich Asians

The Favourite

Vice

Mary Poppins Returns

Najbolji redatelj igranog filma:

Bradley Cooper - A Star Is Born

Alfonso Cuaron - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - BlacKkKlansman

Adam McKay - Vice

Najbolja izvedba glumice u televizijskoj seriji:

Sandra Oh - Kiling Eve

Keri Russell - The Americans

Julia Roberts - Homecoming

Caitriona Balfe - Outlander

Elisabeth Moss - Handmaid's Tale

Najbolja sporedna glumica:

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Claire Foy - First Man

Rachel Weisz - The Favourite

Amy Adams - Vice

Najbolja glumica u komediji ili mjuziklu:

Olivia Coleman - The Favourite

Constance Wu - Crazy Rich Asians

Elsie Fisher - Eight Grade

Charlize Theron - Tully

Emily Blunt - Mary Poppins Returns

Najbolja glumica u drami:

Glenn Close - The Wife

Lady GaGa - The Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Rosemund Pike - A Private War

Nicole Kidman - Destroyer

Najbolji sporedni glumac:

Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Rockwell - Vice

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Najbolji glumac u komediji ili mjuzikl:

Christian Bale - Vice

Robert Redford - The Old Man & A Gun

John C. Reilly - Stan & Ollie

Lin-Manuel Miranda - Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen - Green Book

Najbolji glumac u drami:

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Bradley Cooper - The Star Is Born

Willem Defoe - At Eternity's Gate

Lucas Hedges - Boy Erased

John David Washington - BlacKkKlansman

Najbolji animirani film:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse