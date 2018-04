'Bojali smo se otkaza jer smo odmah prvi dan razbili auto'

Britanska inženjerska tvrtka Goblin stvorila je neke od najpoznatijih automobila, a ekipa emisije 'Garaža Goblin' trudi se vratiti ih u život. Dva ekscentrična mehaničara, Jimmy de Ville i Ant Partridge, te njihova ništa manje osebujna kolegica Helen Stanley Goblin Love ne rekonstruiraju automobile nego im potpuno promijene dizajn te im daju nove performanse.

Foto: Benjamin Hirsch Svi mi imamo svoje stilove, pojašnjava Ant (sredina), koji popravlja motocikle, Jimmy radi inženjerske projekte, a Helen dizajnira i gradi automobile

Drastičan 'makeover' automobila omogućuje im jedna od najboljih opremljenih radionica, izrađena upravo za potrebe showa. 'Garaža Goblin' premijerno se emitira na Discovery Chanelu od 7. travnja u 20 sati, a mi smo tim povodom razgovarali s poznatim mehaničarima o radu na emisiji.

Tijekom snimanja šestodijelne serije uvijek bude zanimljivih trenutaka, možete li koji podijeliti s našim čitateljima?

Jimmy: U prvoj epizodi radili smo na automobilu Escort Mark II. Bio sam silno uzbuđen, a onda je Helen razbila auto. Bio je prvi dan snimanja u Quarryju i ona je jednostavno rasturila automobil uvezen iz Južne Afrike. Trebalo nam je mjesec dana da ga pronađemo i imao je najbolju karoseriju u zemlji - a Helen ga je doslovno uništila. Mislila je da će dobiti otkaz odmah prvog dana!

Helen: Nisam željela izaći iz automobila (smijeh).

Foto: Benjamin Hirsch

Ali uspjeli ste ga srediti?

Jimmy: Najviše se ponosimo time što gledatelji vide nas u stvarnom svjetlu, sa svim pogreškama koje činimo. U seriji možete vidjeti kako se zabavljamo i stvaramo. Kad smo razbili automobil, morali smo odlučiti hoćemo li popravljati taj razbijeni ili ćemo novcem od osiguranja kupiti novi, koji je jako teško pronaći. Ipak, imali smo dobru viziju i sada Escort ne samo da izgleda bolje no što smo se nadali nego sjajno vozi. Onaj tko kupi ovaj automobil, izgubit će vozačku dozvolu u tjedan dana. To je najfunkcionalniji automobil koji postoji. S nevjerojatnom lakoćom se vozi. Stvaramo automobile i motocikle koji jako dobro rade i koji ne samo da izgledaju dobro nego ih je užitak voziti. U brojnim TV serijama možete vidjeti rekonstrukcije automobila koje izgledaju odlično, ali mi se uvijek fokusiramo na to da budu funkcionalni - znači automobili koji savršeno rade i izgledaju.

Ant: Ovaj Escort je tako zabavan auto za vožnju i vrlo rado bih ga zadržao.

Foto: Benjamin Hirsch

Za koliko ćete prodati Escort?

Helen: Trebali bismo dobiti najmanje 30.000 funti (oko 255.000 kuna). Ljudi ulažu novac u kupnju klasičnih automobila umjesto da ga čuvaju u banci. Klasični automobili su dobra investicija koja daje bolji povrat novca. Dakle, trebali bi ga s lakoćom prodati. Trebali bi ostvariti dobar profit čak i nakon što sam ga ja razbila!

Na koji ste automobil iz serije posebno ponosni?

Jimmy: Escort je poput originala, ali puno bolja verzija. Zatim imamo naš Land Rover, za čiji smo dizajn crpili ideje iz klasičnoga londonskog ‘štiha’. Vodili smo se starom školom jer smo željeli Land Roveru dati tipičan londonski izgled. Krenuli smo iz nule s ciljem da zadržimo autentičnost, tako da je to još onaj stari klasični Land Rover, s istom tehnologijom, istom šasijom, samo ima londonski izgled. Riječ je o ručnom radu i detaljima koji su mu dali onaj završni sjaj. Sjedala su ručno izrađena i prilagođena za ovaj automobil. Kad sam se zagrijao za taj automobil, Ant ga je mrzio, bio je to prljavi stari kamion, ali Helen i ja smo podivljali čim smo ga vidjeli. No kada smo ga završili, Ant je rekao kako je to jedan od njegovih omiljenih automobila.

Foto: Benjamin Hirsch

Svatko od vas je zadužen za određeni posao, ali blisko surađujete. Je li bilo kakvih napetosti?

Ant: Svi mi imamo svoje stilove, Jimmy je inženjer i napravio je lude projekte, Helen dizajnira i gradi automobile, a ja motocikle, tako da imamo tri različita svijeta koji rade zajedno i prijateljstvo među nama se dogodilo odmah. Radimo jako dobro zajedno, ali bit će drame.

Jimmy: To su kreativne tenzije!

Ant: To je bila jedna od glavnih stvari koja me privukla da snimim televizijsku seriju. Vidio sam američke serije o restauriranju automobila i zaključio kako i ja to želim raditi, ali bez lažne i dodane drame, i upravo to smo učinili. To je pravi show o izradi automobila i motocikala, a ne izmišljena drama.

Foto: Benjamin Hirsch

Kako je tekla priča s motociklima, imate li i tu favorita?

Ant: Na Yamahu sam iznimno ponosan. Za klijente je jednostavno trebalo napraviti zvijer od motora, koji će pobjeđivati na utrkama. Zato sam si odlučio dati oduška i stvoriti nešto drukčije u usporedbi s onim što drugi rade. Želio sam napraviti nešto ludo, ukomponirati staro s daškom novog i rezultat je ono što ćete vidjeti u seriji. Ovo je zaista brz motor, koji izgleda pomalo smiješno, ali ga je zaista zabavno voziti i, iako treba odraditi još neka testiranja, smatram kako ima odlične performanse, a upravo će to gledatelji i vidjeti u seriji. Jako volim i Harleye, upravo popravljam jednog nakon što sam ga razbio utrci. Prvi put sam sudjelovao u ovakvoj utrci, a rezultat je bio takav da sam odletio preko upravljača i slomio rame.