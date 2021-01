Tek što je sa suprugom Enesom Vejzovićem (43) proslavila 15. godišnjicu braka, Bojana Gregorić Vejzović (48) ima još razloga za slavlje. Glumica je pozirala sa svojom, kako kaže, sestrom Anom i otkrila kako je postala teta.

- Putevima djetinjstva u Istru, u zagrljaj svoje sestre Ane! Ona će 2020. pamtiti po najljepšem, rođenju njezine prekrasne Karle. A ja se samo malo hvalim da sam opet postala teta - komentirala je Bojana.

'Ti imaš sestru?', upitala je Bojanu jedna pratiteljica na što joj je odgovorila kako je riječ o njezinoj polusestri no 'kod njih je sve čvrsto isprepleteno'.

Gregorić je nedavno u intervjuu za 24sata otkrila što sve čini da ne misli na nedaće koje su zadesile 2020. godinu.

- Mislim da treba priznati bez srama da nam je svima jako teško. Uistinu je potrebno podijeliti ljubaznost, razumijevanje, probati nasmijati ljude oko sebe. Imam boljih i lošijih dana. Ali djeca su me 'čupala' najbolje u onim trenucima bez posla - rekla je te dodala:

- Njihova pozitiva je zarazna. To kako me imitiraju u neurozi karantenskog čišćenja, gdje je ludilo higijene došlo do ribanja fuga s četkicom za zube, to je za film. Bojana i Enes su se vjenčali 2006., a imaju sina Raula (14) i kći Zoe (10).